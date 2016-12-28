Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Piyasalar 2017 projeksiyonlarına odaklanırken OECD'nin hazırladığı bir rapor Türkiye için 2030 yılını öne çıkardı. Kuruluşun 'Küresel Kalkınma Hakkında Perspektifler' raporu Türkiye için dört farklı 2030 senaryosu ele aldı. Bu senaryolardan birine göre Türkiye 8 ülke ile birlikte 2030’da yüksek gelirli ülke olacak.

OECD'nin Türkiye senaryolarını paylaştığı raporu son 20 yılda değişen refah ve buna bağlı oluşan göç hareketlerini inceliyor. 12 Aralık yayın tarihli “Küresel Kalkınma Hakkında Perspektifler 2017-Değişen Dünyada Uluslararası Göç” adlı raporda refahın gelişmiş ülkelerden gelişmekte olan ülkelere doğru kayma trendinin son yıllarda yavaşlamaya başlasa da devam ettiği belirtildi.

Türkiye, bu raporda 59 ülkenin bulunduğu “Yüksek ve Sürdürülebilir Büyüyen” ülkeler klasmanında gösterildi. Raporun sonunda ise refahın dağılımıyla ilgili farklı olasılıkların değerlendirildiği ve 2030 yılında olabileceklerin anlatıldığı 4 senaryo yer aldı.

BAŞARI SENARYOLARI

Bu senaryoların ikincisinde Türkiye’nin de içinde bulunduğu yüksek ve sürdürülebilir büyüyen ülkelerin başarılı olma olasılığı işlendi. Buna göre, 2015 yılına gelindiğinde düşük gelirden orta gelirli ülkeler kategorisine çıkmayı başaran ülkelerin bazıları 2030 yılına gelindiğinde yüksek gelirli ülkeler kategorisine girecek. Raporda, 2030’da yüksek gelirli ülkeler kategorisine girecek bu ülkeler Türkiye’nin yanı sıra Çin, Kolombiya, Kosta Rika, Endonezya, Kazakistan, Meksika ve Güney Afrika olarak sıralandı.

15 YILDA BÜYÜK İLERLEME

Raporda bu ülkelerin 2030 yılındaki olası performansları için “Hedeflerin tümü tam başarılamasa da geçen 15 yılda dev ilerlemeler gerçekleştirildi. Ülkeler arasında kişi başına gelirin eşitlenmesine yönelik ilerleme önemli ölçüde gerçekleşti” ifadeleri kullanıl

GÖÇMENLERE 8.5 MİLYAR DOLAR HARCANDI

Göçmen hareketlerinin kaynak ihtiyacını artırdığına vurgu yapan OECD, “Türkiye Eylül 2015 itibarıyla Suriyeli göçmen akımına karşılık vermek için 8.5 milyar dolar harcadı” denildi.

TÜRKIYE GELİR FARKI UÇURUMUNU DARALTTI

Raporda, son dönemde gelişmekte olan ülkelerin gelişmiş ülkelerle arasındaki gelir farkını kapatma yolunda mesafe kat ettiği belirtilirken, Türkiye de bu anlamda başarılı ülkeler arasında gösterildi. Raporda, “Servette değişkenlik gelişmekte olan ülkelerde kişi başına geliri iyileştirdi. Kolombiya, Peru, Tayland ve Türkiye gibi ülkeler OECD ülkeleriyle gelir uçurumlarını 1990-2014 arasında yüzde 10 indirdiler ancak bu ülkelerde gelir hâlâ OECD ortalamasının yüzde 40 altında” dendi.