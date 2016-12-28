Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

KOSGEB'in sıfır faizli kredi başvuru sonuçları, dün işletme sahiplerine duyuruldu. Türkiye genelinde toplam 244 bin 890 işletme sahibinin merakla beklediği sonuçlar, yalnızca yüzde 6'lık dilime giren 15 bin kişinin yüzünü güldürdü. Ancak şanslı dilimde yer alan bazı firmaların da sevinci kısa sürdü. Sonucu alır almaz soluğu bankada alan işletme sahiplerinin bir bölümünü bankalar 'finansal uygunluğunuz yok' gerekçesiyle kapıdan geri çevirdi. Ret yiyen bazı işletme sahipleri başka bankalara yöneldi. Ancak çoğu firma sahibi diğer bankalardan da benzer sonuçlar aldı.

50 BİN TL BANKADA 10 BİNE DÜŞTÜ

Dün bankalarda yaşanan kaos bunlarla da sınırlı değildi. Bazı bankalar ise kredi vermeyi kabul etse de bu kez de kredi limitlerini aşağı çekti. 50 bin TL için KOSGEB'ten onay alan esnafların bazılarına "Limitiniz yetersiz size en fazla 10 bin TL verebiliriz" cevabı iletildi.

KOSGEB TOPU BANKALARA ATTI

SABAH'a konuşan KOSGEB Basın Müşavirliği yetkilileri de yaşanan sıkıntıları doğruladı. Kredilerde son sözün bankaya ait olduğunu ifade eden KOSGEB yetkilileri, "Biz firmaların mali durumunu göremiyoruz. Yapılan anlaşma gereği biz sadece kredinin faizini vereceğiz. Bu nedenle bankalar onay verirse süreç çalışacak. Yani bizden sonraki süreç banka ile esnaf arasında ilerleyecek. Kredi çıkmayanın yerine yedek listeden atama yapacağız" açıklaması yaptı.

ANADOLU ESNAFI KOTALARA KARŞI

Uygulamalara Anadolu illerinden de tepkiler geldiç İl kotaları nedeniyle çoğu şehirde KOSGEB'ten onay alan firma sayısı 40'ı bulmadı. Bayburt'tan 16, Manisa'dan 145, Erzurum'dan 90 firmaya kredi onayı ulaştı. KOSGEB'in 50 bin TL'lik faizsiz kredisine müracaat eden Erzurum esnafının sadece yüzde 4'ünün teşvikten yararlandığı belirten Erzurum Esnaf Odası Başkanı Hikmet Karaca, "Ben de dahil olmak üzere iki bine yakın esnafımız 50 bin TL'lik faizsiz krediyi alabilmek ve KOSGEB sistemine giriş yapmak için günlerce uğraştık. KOSGEB, önceden 'bu krediyi herkes alamaz, kriterler şunlardır' demeliydi. Esnafımız, günlerce KOSGEB kapılarında ve bilgisayar başlarında kaldılar. Bu gün açıklanan sonuçlara göre krediye müracaat eden esnafın ancak yüzde 4'ü yararlanabildi" dedi.

BANKALAR KENDİNİ SAVUNDU

Tepkilerin odağı haline gelen bankalar ise kendilerini KOSGEB ile yapılan sözleşme mutabakatı ile savundu. KOSGEB'in ana paraya kefil olmadığı için gelen başvuruları normal bankacılık statüsünde değerlendiklerini ifade edenbankacılar, "Limiti olmayan, kara listeye girmiş, ya da finansal açıdan sorunlu gördüğümüz firmalara kredi çıkmıyor" açıklamasını yaptı. Öte yandan henüz yasalaşmayan sicil affı düzenlemesinin de ret cevaplarını artırdığı ifade edildi.

BAKAN: 130'A ŞİKÂYET EDİN

Bilim Sanayi Ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü ise yazılı bir açıklama yaparak, esnafa sıkıntı çıkaran bankaların şikâyet edilmeseni istedi. Özlü, "İşletmeler, kredi kullanımı sırasında bankalar tarafından herhangi bir sıkıntı ile karşılaşmaları halinde, bakanlığın 'ALO 130' no'lu şikâyet hattı ile KOSGEB'e başvurabilirler" dedi. SABAH