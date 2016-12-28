Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Batı Karadeniz'de bir hafta önce bol miktarda avlanılan hamsinin fiyatı, olumsuz hava koşulları nedeniyle yükseldi.

Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hamsi fiyatlarının yüzde yüz zamlandığını vurgulayarak, şöyle dedi:

"Bundan bir hafta önce Batı Karadeniz'de bol avlanılan hamsi nedeniyle fiyatlar 5 liraya kadar düşerken, son günlerde olumsuz hava şartları ve hamsinin Doğu Karadeniz'e kayması fiyatları 10 liraya kadar çıkardı. Bu yükselişte Doğu Karadeniz'den nakliyat ve diğer giderler de etkili oldu. Ayrıca olumsuz hava şartları nedeniyle avlanılamadığı için fiyatların genelinin artmasında etkili oldu."

Karakaş, önümüzdeki günlerde fırtına beklenildiğini ancak bunun hamsi fiyatlarını fazla etkilemeyeceğini, stoktan satış yapılacağı için fiyatının aynı kalacağını aktardı.