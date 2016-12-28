Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünyanın en büyük fast food işletmecilerinden ABD'li Yum! Brands, Türkiye'deki tüm KFC restoranlarını franchise olarak vermeyi planladığını açıkladı.

Soruları yanıtlayan şirket, küresel büyüme planları kapsamında KFC markasının Türkiye'de ve diğer noktalarda franchiselar yoluyla büyümeyi sürdüreceğini söyledi.

Bloomberg News'ten Ercan Ersoy/Aslı Kandemir'in haberine göre açıklamada, "Yum! Türkiye'deki KFC restoranlarını, en iyi restoran işletmecileriyle çalışmaya yoğunlaşarak mükemmel müşteri deneyimleri sunmak ve bölgede marka büyümesini sağlamak için yeniden franchise vermeyi planlamaktadır" denildi.

Şu anda Türkiye'de 104 restoranı bulunan Kentucky merkezli şirket 2015 yılında yaptığı açıklamada Türkiye'de 5 yıl içinde 400 restoran açmayı planladığını söylemişti.

KFC, Pizza Hut ve Taco Bell gibi dünyaca ünlü fast food markalarının sahibi Yum! Brands Ekim ayında yaptığı açıklamada, 2018 mali yılı sonuna kadar küresel olarak franchise oranını en az yüzde 98'e çekmeyi planladığını duyurmuştu. Ekim itibariyle bu oran yüzde 77 seviyesindeydi.