Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kuruyemiş, her yıl olduğu gibi bu yılda yılbaşı sofralarında yerini almaya hazırlanıyor. Yeni yıla sayılı günler kala kuruyemiş satışların artması, kütü bir yıl geçiren esnafın yüzünü güldürdü. Vatandaşların yılbaşını fırsat bilen kişiler, sağlıksız koşullarda ve merdivenaltı üretim yapan yerlerden ve seyyar satıcılardan kuruyemiş almaması konusunda uyarılarda bulunan Leblebi İmalatçıları ve Kuruyemişçiler Odası Başkanı İsmail Taşkın, kuruyemiş satın alınırken dikkat edilmesi gereken hususları açıkladı. Vatandaşların semt pazarları yerine mahallelerindeki kuruyemişçilerden kuruyemiş almaları gerektiğini altını çizen Taşkın, "Kuruyemişi severek tüketiyoruz ama bilinçli tüketmiyoruz. Vatandaşlar, merdiven altı üretim yapan yerlerden ve seyyar satıcılardan kuruyemiş almasınlar. Mahallelerindeki kuruyemişçilerden alsınlar" dedi.

"Birinci, ikinci ve üçüncü kalitede üretilen kuruyemişlerde çok fazla fiyat farkı yoktur"

Esnafla yılda en az üç dört kez hijyen toplantısı yaptıklarını söyleyen İsmail Taşkın, "Bütün kuruyemişçilerimizin hijyen sertifikası var. Kuruyemiş yıkanmadan yenen gıda maddesi olduğu için İstanbullulara tavsiyem seyyar satıcılar ve semt pazarlarından kuruyemiş almasınlar. Vatandaşlar merdivenaltı kuruyemişlere dikkat etsinler, birinci, ikinci ve üçüncü kalitede üretilen kuruyemişlerde çok fazla fiyat farkı yoktur. Örneğin, Antep fıstığını bugün 35 liradan 80 liraya kadar bulabilirler. Tuzlu fıstığın kaliteli olup olmadığını anlamak için elinize alın kabuğuna bastığınızda çıkmıyorsa o kuruyemişi almayın. Yaralı ve lekeli fındığı üzümle karıştırıp satan seyyar satıcılarımız var onlara dikkat edin. Sağlıklı kuruyemiş alacaksak mahallelerimizdeki kuruyemişçilerden alın. Neden onlar hijyen eğitimine geliyorlar, temizliğe önem veriyorlar. 39 ilçe belediye başkanımızla görüşüyoruz, belediye başkanlarımız 'Benim halkım kuruyemişi temiz yesin, ekmeği de temiz alsın' diyor ve bizimle birlikte denetim yapıyorlar. Bizim hijyen sertifikası verdiğimiz kuruyemiş dükkanlarını tebrik ediyorlar" diye konuştu.

"Türkiye'de bir kişi yılda 6 buçuk kilo kuruyemiş yiyor"

2016 yılında 3 buçuk milyar dolarlık kuruyemiş tüketildiğini belirten Taşkın, "Türkiye'de bir kişi yılda 6 buçuk kilo kuruyemiş yiyor bu rakam çok az. Son zamanlarda zamlanan üç ürün var ceviz, badem ve kaju. 2016 yılında kuruyemiş ihracatımız 203 bin dolar, dışarıdan 80 bin ton badem almışız, 212 ton ceviz almışız. Türkiye'de en çok ay çekirdeği tüketiyoruz. Yıllık 302 ton ay çekirdeği tüketiyoruz. Vatandaşlara önerim sigara içeceklerine ay çekirdeği yesinler. Kuruyemiş'in kaliteli olup olmadığını anlamak için ısırdığınızda ses gelmesi lazım. Kuruyemişi her türlü tüketiyoruz ama bilinçli tüketmiyoruz" şeklinde konuştu.

Taşkın Türk halkına 2016'yı aratmayacak bir yıl dileğinde bulunarak, "Allah bir daha bize darbe girişimli yıllar yaşatmasın" dedi.

Kuruyemiş satışı yapan esnaflar satışlarının yılbaşı yaklaştığı için hızla artığını vatandaşın en çok Antep fıstığı, badem ve tuzlu fıstığa ilgi gösterdiğini söyledi. Yurt dışından Türkiye'ye ziyarete gelen vatandaş ise "Yurt dışından geliyorum, yılbaşı öncesi kuruyemiş almaya geldim. Barış ve huzur içerisinde bir yıl diliyorum. Türkiye'mizin kuruyemişi hiç bir yerde yok, özellikle kuruyemiş almak için Mısır Çarşını seçtim" şeklinde konuştu.

Yılbaşı alışverişi yapan bir diğer bir vatandaş da, "Yılbaşı için karışık çerez aldım. Yılbaşını evde çocuklarımla geçireceğim. Kuruyemiş fiyatları fena değil" diye konuştu.