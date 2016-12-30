Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Kalkınma Bankası ile Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası kredi anlaşması imzaladı.

Türkiye Kalkınma Bankasının Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, Türkiye'de yerleşik mikro, küçük ve orta büyüklükteki işletme yatırımlarının toptan bankacılık yoluyla finansmanında kullanılmak üzere AKKB'den sağlanan 100 milyon euro tutarındaki kredi anlaşmasının Hazine Müsteşarlığı garantörlüğünde Türkiye Kalkınma Bankası ile AKKB arasında imzalandığı belirtildi.

TSKB'DEN DE KREDİ ANLAŞMASI

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası'nın (TSKB) KAP'ta yer alan açıklamasında da, Türkiye genelinde mikro, küçük ve orta ölçekli işletmelerin gerçekleştirecekleri yatırım projelerini desteklemek amacıyla TSKB tarafından AKKB'den Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı geri ödeme garantisi altında 100 milyon euro tutarında kredi temin edildiği bildirildi.