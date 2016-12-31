Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tüketici Birliği Federasyonu Başkanı Mehmet Bülent Deniz “Şaşkınlık içerisindeyiz. 3-4 ay önce taksi ücretlerine zaten zam yapıldı. Bu 8,75 liralık indi-bindi ücreti, pratikte 10 lira olarak uygulanacaktır. Vatandaş, taksinin kapısını açtığı anda 10 lira vermiş olacak. Ülkemiz ekonomik olarak küresel bir abluka altına alınmışken, Cumhurbaşkanımız millî seferberlik ilan etmişken ve herkes bu çağrıya uymaya çalışırken, vatandaşa böyle bir zammın reva görülmesi kabul edilemez. Belediyenin de millî seferberliğe uymasını istiyoruz. Karar uygulanırsa, konuyu yargıya taşıyacağız” dedi. Bu kararın, diğer toplu taşıma araçlarına gelecek zamların habercisi olduğunun da altını çizen Mehmet Bülent Deniz, “Hükûmet, ticari araçlara ÖTV muafiyeti getirdi. Taksiciler, yüzde 45’lere varan indirimlerle otomobil alıyor. Esnaf, bunu vatandaşa yansıtmalı” diye konuştu.