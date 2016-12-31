Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başbakan Binali Yıldırım, 11,5 milyon emeklinin merakla beklediği promosyon müjdesini açıkladı. Sincan Barbaros Camii’nde kıldığı cuma namazı sonrası açıklamalarda bulunan Başbakan Yıldırım’ın verdiği bilgilere göre, promosyon ödemelerine ilişkin detaylar şöyle:

- Devlet, emekli maaşını bankalara yatırıyor. Bankalar, bu parayı tuttukları için buna karşılık emeklilere böyle imkan sağladı. Toplam 5 milyar liralık bir kaynağı bankalar ve hükûmet, emeklilere promosyon şeklinde verecek

- 1.000 lira altında emekli maaşı alanlara bir seferde 300 lira, 1.000 lira ile 2.000 lira arasında emekli maaşı alanlara 375 lira, 2.000 lira üzerinde emekli maaşı alanlara 450 lira ödeme yapılacak.

- 11,5 milyon emekli yararlanacak. Bunun 8,5 milyonu, yani yüzde 75’ten fazlası 1.000-2.000 TL aralığında... Yüzde 6,5 civarında, 2.000 TL’nin üzerinde alan var. 1.000 TL maaşın altında da yüzde 20’lik kesim bulunuyor.

- Hesapların bankada 3 yıl tutulmasının karşılığı olarak bu ödeme yapılacak. Bir seferde ve 2017’de emeklilerin maaş aldığı takvime uygun olarak gerçekleşecek.