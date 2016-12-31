Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’de bir numaralı spor olan futbolda, geçtiğimiz günlerde imzalanan tarihî anlaşmayla Süper Lig’in yayın hakları, 5 yıl süreyle senelik 500 milyon dolardan satıldı. Böylece Süper Lig yayın gelirleri bakımından Avrupa’nın dev liglerine yaklaşırken, kulüpler ciddi bir kaynak sağladı. Ancak Türk futbolunun seyirci probleminin hâlâ çözülmediği dikkatlerden kaçmıyor. KPMG Football Benchmark ekibinin yaptığı araştırmada; ABD’de yavaş yavaş gelişen futbol ile Türkiye’de stadyuma ilgi karşılaştırdı. Süper Lig’de bu sezon ortalama 8 bin 456 biletli seyirci maçları stadyumda takip ediyor. Yeni yapılan stadlara rağmen yüksek bilet fiyatları ve taraftarların yeni bilet satış sistemine mesafeli yaklaşması gibi konular, tribünlerin boş kalmasında rol oynuyor. Futbolla yeni yeni tanışan ABD de bile bir maç, ortalama 21 bin 692 taraftar tarafından izleniyor. Avrupa ilglerinde ortalama rakamlar, 40-50 bin civarında bulunuyor.