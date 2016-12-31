Damla Peker ANKARA - Bulgaristan’dan Mısır’a, Macaristan’dan Litvanya’ya, Brezilya’dan Şili’ye kadar 100 ülkede 500 milyon kişi, 150’ye yakın Tük dizisini izliyor. İzlediği dizi oyuncalarını ve mekanları yakından görmek isteyen yaklaşık 14 milyon turist ise, her yıl Türkiye’yi ziyaret ediyor. Türkiye’de çekimi devam eden “Paramparça” dizisi, yaklaşık 10 ülkeye satıldı. Orta Doğu’da en çok izlenen dizi olan Gümüş’ün tekrar bölümleri bile ilgiyle takip ediliyor. 70’ten fazla ülkede yayınlanan “Muhteşem Yüzyıl” ise 200 milyonu aşan seyirciye ulaştı. Öyle Bir Geçer Zaman ki, Fatmagül’ün Suçu Ne, Ezel, Medcezir, Binbir Gece, Kurtlar Vadisi ve Dilâ Hanım da ilgiyle izlenen diziler arasında...
Türk dizileriyle yılda 14 milyon turist geliyor
31.12.2016 - 08:20 | Son Güncelleme: 31.12.2016 - 08:20
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türk dizilerinin başarıları sınırları aşarken, bu yapımların müptelası turistler, hayranı olduğu oyuncuları görmek için Türkiye’ye akın ediyor.
Etiketler : türk dizileri,turist,
433874 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/433874.aspx
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