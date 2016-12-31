Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker ANKARA - Bulgaristan’dan Mısır’a, Macaristan’dan Litvanya’ya, Brezilya’dan Şili’ye kadar 100 ülkede 500 milyon kişi, 150’ye yakın Tük dizisini izliyor. İzlediği dizi oyuncalarını ve mekanları yakından görmek isteyen yaklaşık 14 milyon turist ise, her yıl Türkiye’yi ziyaret ediyor. Türkiye’de çekimi devam eden “Paramparça” dizisi, yaklaşık 10 ülkeye satıldı. Orta Doğu’da en çok izlenen dizi olan Gümüş’ün tekrar bölümleri bile ilgiyle takip ediliyor. 70’ten fazla ülkede yayınlanan “Muhteşem Yüzyıl” ise 200 milyonu aşan seyirciye ulaştı. Öyle Bir Geçer Zaman ki, Fatmagül’ün Suçu Ne, Ezel, Medcezir, Binbir Gece, Kurtlar Vadisi ve Dilâ Hanım da ilgiyle izlenen diziler arasında...