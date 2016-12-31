Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Etkinliğin açılışında konuşan EGD Yönetim Kurulu Başkanı Celal Toprak, Türkiye’nin 2016’da belki 100 yılda görülebilecek zorluklar yaşadığını ifade ederek “İnşallah 2017 bu zorlukların aşıldığı, barış, kardeşlik ve dostluğun pekiştiği, ekonominin çok öne çıktığı bir yıl olur” dedi. TİM Yönetim Kurulu Üyesi Murat Akyüz de “Üretmeye, çalışmaya devam edeceğiz. Birlik ve beraberlik ruhumuzu koruduğumuz sürece her türlü zorluğu atlatarak hedeflerimize ulaşacağımıza inanıyorum” diye konuştu. İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan ise şunları söyledi: Rahmetli babam döneminden beri bu alandaki çok kıymetli dostların içindeyim. Gazetelerde neredeyse birkaç santimlik ekonomi haberleri okuyabiliyorken, bugün çok şükür Türkiyemizde sayfalar dolusu ve dünyaya örnek olan bir ekonomi gazeteciliği gerçeği var. Ekonomi gazeteciliğinin, gelecek yıllarda da Türkiye ekonomisine rehberlik edecek kıymetli kazanımlar sağlayacağına inanıyorum.



Etkinlikte ekonomi gazeteciliğinin basında kurumsallaşması ve kalıcı hâle gelmesine katkı sunan yayın yönetmenlerine plaket takdim edildi. 2016’da vefat eden iş adamlarından Mustafa Koç, İshak Alaton, İbrahim Bodur ve Mecit Bahçıvan adına da vefa plaketi verildi.



Gazetemize plaket

Gazetemize, ekonomi haberciliğinin gelişmesi için sunduğu katkılardan dolayı ödül verildi. Genel Yayın Yönetmenimiz İsmail Kapan’a plaketini, İSO Başkanı Erdal Bahçıvan verdi.