Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı çalışanlarına gönderdiği yeni yıl mesajında 2016 yılını değerlendirirken, 2017 yılına ilişkin beklentilerini dile getirdi. 2016’nın Amerikan seçimleri, Brexit, mülteci krizi, Suriye’de yaşanan çatışmalar, terör olayları gibi önemli değişimlerin yaşandığı bir yıl olarak kayıtlara geçtiğini ifade eden Sabancı, ekonomi tarafında ise düşük emtia fiyatları, düşük faiz oranları, düşük ticaret hacmi ve büyüme oranlarının yaşandığına dikkat çekti. “Türkiye’yi etkileyen en önemli gelişme ise hiç şüphesiz 15 Temmuz darbe girişimiydi” diyen Sabancı “Ülke olarak, tarihimizde görülmemiş bu iç tehdit, bizi uçurumun kenarına sürükledi. Geleceğimizi hedef alan başarısız darbe girişimi karşısında milletimiz, demokrasiyi yürekten sahiplendi ve bu sayede Türkiye’de bir milat yaşandı” ifadelerini kullandı.

Bütün bunlara rağmen Sabancı Topluluğu olarak başarılı bir yılı geride bıraktıklarını vurgulayan Güler Sabancı, “Türkiye’nin özel sektör tarafından yapılan en büyük linyit santrali olan Tufanbeyli Santrali’ni açtık. Türkiye’nin ilk yüzde 100 yerli elektrikli otobüsünü Temsa- Aselsan iş birliğinde hayata geçirdik. Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün harcına Akçansa tarafından bu proje için özel olarak üretilen ürünlerimizi kattık. Burada hepsini sıralayamadığım daha birçok başarılı projeyi tamamladık” dedi.

Sabancı Topluluğu olarak, yapıcı olmaya, kalıcı değer üretmek için çalışmaya devam edeceklerini bildiren Sabancı sözlerini şöyle tamamladı: 2017 için temennimiz terörün son bulduğu, hukukun üstünlüğünün, demokrasinin ve evrensel değerlerin hakim olduğu, eğitim başta olmak üzere, her alanda ihtiyaç duyulan reformların hız kazandığı, çağdaş medeniyet normlarına daha çok yaklaştığımız ve her zorluğun üstünden ‘biz’ olarak geldiğimiz bir yıl olmasıdır.