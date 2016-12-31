Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye ve dünya açısından zor bir yılın geride kaldığını dile getiren Hisarcıklıoğlu şunları söyledi: Ülke olarak 2016 yılında ağır badireler atlattık. Bir taraftan 3 milyon mülteciyi ağırlıyoruz. Terör örgütleri ile mücadele ediyoruz. Bunun yanında 15 Temmuz’da hain FETÖ darbe girişimi oldu. Yaşanan tüm bu gelişmelere rağmen Türkiye ekonomisinin büyümeye ve güçlenmeye devam etti. 7 yıldır kesintisiz devam eden büyüme trendi bunun somut göstergesi. Herkes şunu çok iyi biliyor ki bu şartlar altında Türkiye’den başka bunu başarabilecek bir ülke yok. Türkiye’ye yatırım yapanlar asla kaybetmeyecek. Bundan sonra da bütün bu sıkıntıları birlik ve beraberliğimizle aşacağız.