Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şok Marketler CEO’su Uğur Demirel, 2011 yılında 1.200 mağaza ile aldıkları şirketi, dört yılda dört katı büyüttüklerine işaret etti. 2016 yılında yüzde 40’a yakın büyüme yakalayarak yılın en hızlı büyüyen perakendecisi olduklarını hatırlatan Demirel, “2016 yılında 4.000 kişiye istihdam sağlayarak çalışan sayımızı 17.000’e yükselttik. Dev bir perakende ailesi olduk. 2017 yılında, bin yeni mağaza açıp market sayımızı beş bine çıkaracağız” dedi. Şok’un yenilenen mağaza konseptinin tüketiciler tarafından tam not aldığına işaret eden Demirel, şunları söyledi: Bu yıl yenilenen 1.600 mağaza ve yeni açtığımız bin mağaza ile birlikte mağazalarımızın üçte ikisini değiştirmiş olduk. Yeni konsepte bağlı olarak, mağazalarımıza giren ziyaretçi sayısı 2016’da ciddi artış gösterdi. Meyve ve sebze ve kişisel bakım kategorileri, bizi rakiplerimizden ayıran en önemli özelliğimiz oldu. Meyve sebze satışlarımız bir önceki yıla oranla iki katına ulaştı. Müşterilerimizin temel ihtiyaçlarının tamamına yakınını en hızlı şekilde ve en uygun fiyatlarla karşılamaya çalışıyoruz.