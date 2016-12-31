Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

30 milyon avroluk yatırımla iki ülke arasında ticaret hacminin arttırılması planlanıyor. Açılış töreninde konuşan Kamerun Başbakanı Philemon Yang “Kamerun Devlet Başkanı Paul Biya adına çimento fabrikası açılışını gerçekleştiriyoruz” dedi. Kamerun’daki Medcem Fabrikası’nın Genel Müdürü Taha Özbey de fabrikanın, iki ülkenin samimi diplomatik ilişkilerinin bir neticesi olarak kendini gösterdiğini dile getirerek “Bu başarılı proje Türkiye ve Kamerun arasındaki samimi dostluğun ve iş birliğinin bir sonucudur. Bu projeyi bitirmenin gururunu yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.



Açılış törenine Kamerun Başbakanı Philemon Yang, Türkiye’nin Yaounde Büyükelçisi Murat Ülkü, Kamerun Sanayi ve Teknoloji Bakanı Ernest Gbwaboubou ve Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Eren katıldı.