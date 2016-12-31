Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu ANKARA - Geçtiğimiz günlerde yapılan ilk toplantıda eğitim, standardizasyon, mevzuat, altyapı, açık inovasyon, ileri üretim teknolojileri ve sanayide dijital teknolojiler alanlarında faaliyet göstermek üzere çalışma gruplarının oluşturulduğu öğrenildi. Çalışma gruplarının özel sektör, sivil toplum kuruluşları, kamu kurumları, kamu niteliğindeki meslek kuruluşları, üniversite, teknopark, araştırma kurumları çerçevesinde faaliyet gösteren ve çalışma alanında ihtisas sahibi üyelerden oluşacağı belirtiliyor. Ulusal politika ve strateji hedefleri göz önünde bulundurularak yürütülecek eylemler ve eylem planları çalışma gruplarında hazırlanacak. Yol haritası ve eylem planları 2017 yılı ilk çeyreğinde belirlenmiş olacak.



STK’LAR ROL ALACAK

Geçtiğimiz günlerde yapılan hazırlık toplantısına TÜSİAD, MÜSİAD, YASED, TOBB, TİM, TTGV gibi önemli STK’ların başkanları ve temsilcileri katılarak platformun önemine değinmişti.