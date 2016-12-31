Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Bakanlığın 2017 yılı planlarını anlattı. 2017’nin Güneydoğu’da yapılan çalışmaların bittiği ve teslim edildiği bir yıl olacağını ifade eden Özhaseki “Kentsel dönüşüm alanında da Türkiye’de âdeta bir güzergâh değişimi, bir hat değişimine gireceğiz, Türkiye’yi çok hızlı olarak depreme dayanıklı hâle getireceğiz. Bunun çalışmalarını şimdiden başlattık. Emareleri gözükmeye başladı ama sonuçlarını da 2017’den itibaren almaya başlarız” dedi. İnşaat sektörünün önünü açacak birtakım yeni formüllerin bulunması gerektiğini aktaran Özhaseki “İnşaat sektörünün, müteahhitlik kurumunun bizden beklentilerini tek tek tespit ettik. Onları Bakanlar Kuruluna sunacağız. Sonra Gayrimenkul Borsası işini bir tartışacağız. Gücü yetmeyenlerin bile çok daha az miktarda gayrimenkul işine girerek, ortak olabilecekleri, alıcıyla satıcıyı aynı platformda buluşturduğumuz bir borsa olacak diye düşünüyoruz” diye konuştu. Gayrimenkul Borsası çalışmasının yanı sıra yeni bir sistemi daha gündeme getireceklerini belirten Özhaseki, şöyle konuştu: İmar hakkı transferi dediğimiz uygulama var. Mesela şahsın imar hakkını veremiyorsunuz. Arsası var, yeşil alana girmiş, ev yapamıyor. Okul alanına gitmiş, ev yapamıyor. İşte o hakkını başka yerde kullanmasını sağlayacak bir sertifikadan bahsediyoruz. Bunları da hazırlayacağız. İnşaat sektörünün önünü açacak epeyce formül inşallah önümüzdeki günlerde geliyor.