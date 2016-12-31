Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Koordinasyon Kurulu (YOİKK), Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli başkanlığında Başbakanlık Merkez Bina’da toplandı. YOİKK çalışmalarını 2007’den itibaren takvime bağlayarak gerçekleştirdiklerini, bugüne kadar 10 farklı eylem planı kapsamında, yatırım ortamının iyileştirilmesine yönelik 734 farklı konunun, kamu ve özel sektör temsilcisi uzmanlar tarafından istişare edildiğini anımsatan Canikli, ağustosta kesinleşen yasal düzenlemeyle, yatırımcılar açısından işlemlerin kolaylaştırılmasını, sürelerin kısaltılmasını ve maliyetlerin azaltılmasını hedeflediklerini kaydetti. Söz konusu yasal düzenlemeyle aralarında İcra İflas Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu, Vergi Usul Kanunu, Türk Ticaret Kanunu’nun da yer aldığı 20’ye yakın yasada önemli düzenleme gerçekleştirildiğini anımsatan Canikli “Pek çok işlemde damga vergisi ve harç kaldırıldı, kapsamları da sınırlandırıldı. Böylece iş ve yatırım ortamındaki vergi yükü, önemli ölçüde hafifletildi” dedi.



FORMALİTELER AYIKLANDI

Vergi ve prim borçları ile ilgili son derece başarılı yapılandırma gerçekleştirildiğinin altını çizen Canikli, ticari hayatta güven ve şeffaflığı daha da güçlendirmek için karekodlu çek uygulamasının başlatıldığını, karşılıksız çeke yaptırımların etkinleştirildiğini kaydetti. Şirketlerin kuruluş ve tasfiye işlemlerinin kolaylaştırıldığını dile getiren Canikli, gereksiz bürokratik formalitelerin ayıklandığını vurguladı. Otomatik BES uygulamasına 1 Ocak’ta geçileceğini, Türkiye Varlık Fonu kurulduğunu anımsatan Canikli, faizsiz finans ürünlerine ilişkin düzenlemeye değindi. Canikli “Faizsiz finans ürünlerinin üzerindeki, vergi kaynaklı ilave maliyetleri kaldırıyoruz. Faizsiz finans ürünlerine ilişkin kurumlar ve katma değer vergi istisnasının kapsamına her türlü varlık ve hakları dâhil ettik. Gayrimenkul sertifikası modeliyle faizsiz finans araçlarını geliştirdik ve yaygınlaştırdık. Amacımız, bu ürünleri diğer menkul kıymetlerle aynı seviyeye getirmektir” ifadelerini kullandı. Canikli, ekonomi açısından önem taşıyan pek çok kilit sektörde gerçekleştirilecek yatırımlar için proje bazlı destek mekanizması oluşturulduğunu Uluslararası İş Gücü Kanunu’nun yürürlüğe konulduğunu, Turkuaz Kart sistemiyle nitelikli yabancı kişilere ülkede süresiz çalışma ve ikamet hakkı verildiğini anlattı.