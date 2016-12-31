Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

1 Ocak 2017 Milli Piyango özel çekiliş sonuçları 31 Aralık 2016 gecesi belli olacak. MPİ sorgulamanızı bu sayfadan yapabilirsiniz. Nefesler tutuldu, gözler bu gecede, Yılbaşı özel çekilişinde 2 milyon 950 bin 269 adet ikramiye dağıtılacak. 2017 Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonuçları için artık saatler kaldı. 2017 Milli Piyango yılbaşı büyük ikramiye tutarı ise 60 milyon lira. Milli Piyango Yılbaşı özel çekiliş sonuçları bilet no ile sorgulama yapmak isteyen Milli Piyango talihlileri için bilet sorgulama ekranı haberimizde. Milli Piyango çekiliş sonuçlarını aşağıdaki sıralı listeden kolayca öğrenebilirsiniz. İşte diğer ayrıntılar...

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI İKRAMİYESİ NE KADAR?

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinin büyük ikramiyesi 60 milyon lira olarak belirlendi. Milli Piyango İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, 31 Aralık 2016'da yapılacak yılbaşı özel çekilişinde 60 milyon liralık büyük ikramiyenin yanı sıra 1 adet 10 milyon lira, 1 adet 5 milyon lira, 1 adet 2 milyon lira, 1 adet 1 milyon lira ve 1 adet de 500 bin liralık ikramiye verilecek. Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi kapsamında ödenecek ikramiye tutarı ise 348 milyon 180 bin lira olacak.

2017 MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÖZEL ÇEKİLİŞİ BİLET SORGULAMA - TIKLA ÖĞREN



MİLLİ PİYANGO 2017 İKRAMİYESİ SONUÇLARI VE KAZANDIRAN NUMARALARI İÇİN TIKLAYINIZ

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Milli Piyango 2017 Yılbaşı Özel Çekilişi Sonuçları Bilet Sorgulama Canlı Yayın Akış Planı:



1 - 19.00-21.00 7 KÜRE 100.000 TL 20 ADET

2 - 23.00-23.05 1 KÜRE AMORTİLER 60 TL 2 ADET

3 - 23.05-23.10 7 KÜRE 500.000 TL 1 ADET

4 - 23.10-23.15 7 KÜRE 1.000.000 TL 1 ADET

5 - 23.15-23.20 7 KÜRE 2.000.000 TL 1 ADET

6 - 23.20-23.25 7 KÜRE 5.000.000 TL 1 ADET

7 - 23.25-23.30 7 KÜRE 10.000.000 TL 1 ADET

8 - 23.30-23.45 7 KÜRE 60.000.000 TL 1 ADET



MİLLİ PİYANGO 2017 ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

31 Aralık 2016 (2017 Yılbaşı) Özel Çekiliş Duyurusu..



"İdaremizin 31 Aralık 2016 (2017 Yılbaşı) Özel Çekilişi, Ankara Kızılay’da bulunan Genel Müdürlük hizmet binamızın çekiliş salonunda yapılacaktır.



Saat 23.30 itibariyle yapılacak olan 60 Milyon TL tutarındaki büyük ikramiyenin çekilişine, satılan bilete çıkana kadar devam edilecektir. Saat 19.00’dan itibaren, aşağıdaki çekiliş akış planı çerçevesinde değerli basın mensuplarımız da çekilişimize katılarak ses ve görüntü alabileceklerdir.



Yılbaşı Çekilişimiz, bütün çekilişlerimizde olduğu gibi halka açık olarak, çekiliş heyeti ve noter gözetiminde gerçekleştirilecek olup, çekilişimize bütün halkımız davetlidir.



Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

İKRAMİYELER SON 10 YILDA KATLANDI

Milli Piyango İdaresi verilerine göre, bu yıl 60 milyon lira olarak belirlenen büyük ikramiye, son 10 yılda büyük artış gösterdi.

Büyük ikramiye, 2007 ve 2008 yıllarında 25 milyon lira olmuştu. Bu rakam 2009'da 30 milyon lira, 2010'da 35 milyon lira, 2011'de 40 milyon lira, 2012'de 45 milyon lira, 2013 ve 2014'te ise 50 milyon lira olarak belirlenmişti. Geçen yıl ise büyük ikramiye olarak 55 milyon lira verilmişti.

Milli Piyango'nun yılbaşı ikramiyesi ile neler alınabilir?

60 milyon lira, en küçük kağıt para olan 5 liralık banknotların birbirine eklendiği düşünülürse, bin 560 kilometre uzunluğa ulaşıyor ve bu uzunluk Edirne ile Kars arsındaki mesafeye karşılık geliyor.

5 liralık banknotlar yan yana dizildiğinde ise yaklaşık 100 bin metrekarelik alan oluşturuyor. Bu da Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Arena'nın zeminini 14 kez kaplıyor.

60 MİLYON TL'YE NELER ALINIR?

Büyük ikramiyeyle 67 bin 500 adet Cumhuriyet, 133 bin 500 adet yarım ve 266 bin 700 adet çeyrek altın alınabiliyor.

2017 MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİNDE KAÇ LİRA İKRAMİYE DAĞITILACAK?

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinin büyük ikramiyesi 60 milyon lira olarak belirlendi. Milli Piyango İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, 31 Aralık 2016'da yapılacak yılbaşı özel çekilişinde 60 milyon liralık büyük ikramiyenin yanı sıra 1 adet 10 milyon lira, 1 adet 5 milyon lira, 1 adet 2 milyon lira, 1 adet 1 milyon lira ve 1 adet de 500 bin liralık ikramiye verilecek. Milli Piyango Yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiyenin tam bilete çıkması durumunda, 60 milyon lira ile tarihinin en büyük ikramiyesini vermiş olacak.



2 MİLYON 950 BİN 269 ADET İKRAMİYE DAĞITILACAK

Milli Piyango İdaresi, yılbaşı özel çekilişinde 20 adet 100 bin lira, 30 adet 50 bin lira, 50 adet 10 bin lira, 100 adet 5 bin lira, 200 adet 3 bin lira, 300 adet 2 bin lira ve 500 adet de bin lira verecek. Çekilişte bin adet 500 lira, 8 bin adet 400 lira, 40 bin adet 300 lira, 200 bin adet 200 lira, 700 bin adet 120 lira da dağıtılacak. Umudunu piyangoya bağlayanların 2 milyonu, yılbaşı gecesi amorti ile yetinecek. 60 milyon liralık büyük ikramiyeyi kıl payı kaçıran 63 kişiye de teselli ikramiyesi olarak 60 bin lira ödenecek. Böylece yılbaşı özel çekilişinde 2 milyon 950 bin 269 adet ikramiye dağıtılacak. Toplam ikramiye tutarı da 348 milyon 180 bin lirayı bulacak. Yılbaşı özel çekilişinde biletlerin tümünün satılmaması durumunda, büyük ikramiye satılan bilete çıkana kadar çekilişe devam edilecek. Yılbaşı özel çekilişinin büyük ikramiyesinin tam bilete çıkması halinde bu, Milli Piyango tarihinin en yüksek ikramiyesi olacak.



MİLLİ PİYANGO EN TALİHLİ NUMARALARI HANGİSİ

Milli piyangonun rakamsal istatistiklerinde en talihli rakamın “3” olduğu, çoğunlukla, ikramiye ve en çok kazananların biletinde olduğu gözlendi. Son 15 yıllık dönemde büyük ikramiye tutan biletlerin üzerindeki rakamlar incelendiğinde “3” rakamının 18 kez talih küresinden çıktığı belirlendi. “3”ü izleyen “6” ve “7” rakamları 13’er kez çıkarak en talihli 2. rakam olurken, “5” rakamı 11 kez, “1”, “2” ve “9” rakamları ise 10’ar kez büyük ikramiye kazanan biletleri belirledi. Milli Piyango’nun Yılbaşı çekilişlerinin en “talihsiz” rakamı ise ‘0’ oldu. Son 15 yılda büyük ikramiye isabet eden Milli Piyango biletlerinin sadece 5’inde “0” rakamı yer aldı. Size tavsiyemiz; 3, 5, 6, 7, 1, 2 ve 9 rakamları bulunan biletleri tercih etmeniz.