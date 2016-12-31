Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakan Eroğlu, AA muhabirine, terör örgütü DEAŞ'ın saldırılarının da etkisiyle çökme riski ortaya çıkan ve güçlendirilmesi için bir firmayla anlaşılan Irak'taki Musul Barajı'na ilişkin açıklama yaptı.

Bakanlıktan bir heyetin, Musul Barajı'nın güçlendirilmesi projesini Türkiye'nin üstlenmesi için Irak yönetimiyle görüştüğünü dile getiren Eroğlu, "Dedik ki, 'Burada büyük problem var, biz bunu çözeriz, gücümüz var.' Hatta ben ekip de gönderdim, kendim de inceledim." ifadelerini kullandı.

Barajla ilgili problemi çözmenin mümkün olduğunu belirten Bakan Eroğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Altı tamamen oyuluyor, bir gün gelecek tamamen baraj yıkılacak, Allah korusun, çok büyük felaket olacak. 'Ekonomik şekilde çözelim.' dedim ama onlar bizden ziyade başka yabancı bir firmayla çok yüksek bir rakama anlaşma cihetine gittiler. Maliyeti çok yüksek. 5 milyar dolar gibi bir rakamdan bahsetti arkadaşlar, şaşırdım. Rakam çok uçuk, çok korkunç bir rakam, biz onun onda birine bu işi yaparız. Esasen onlar da bizden yardım istedi. Baraj zeminini güçlendirme projelerini biz çok yerde uyguladık ama en derinini Ermenek Barajı'nda yaptık. Yardım isterlerse yardıma hazırız, projemiz de hazır, yapacak firmalar da var. İnsanlık vazifesi, yardımcı olmaya hazırız ama talep gelmesi lazım. Amerika Birleşik Devletleri madem orada, biraz da bunlara bakarsa iyi olur. Biz olsak bunu hemen ele alırız, bitiririz."

Barajın bir an önce yapılması gerektiğine dikkati çeken Eroğlu, "Barajın ne derece risk altında olduğunu söylemem mümkün değil. Bir risk var, kurtaracak teknik ve teknoloji de Türkiye'de var, Türkiye baraj inşası konusunda ilk 3'e giren bir güce sahip." dedi.