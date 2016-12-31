Kültür ve Turizm Bakanlığınca, Türkiye'ye turist  getirecek A grubu seyahat acentelerine uçuş başına verilen 6 bin dolarlık destek  2017'de de devam edecek.

"Ülkemize Turist Getiren A Grubu Seyahat Acentalarına Destek  Sağlanması Hakkında"ki Bakanlar Kurulu Kararı Resmi gazete'nin mükerrer sayısında  yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Antalya Gazipaşa-Alanya, Antalya, Muğla Dalaman, Muğla  Milas-Bodrum, İzmir Adnan Menderes, Kütahya Zafer, Trabzon, Denizli Çardak,  Isparta Süleyman Demirel, Eskişehir HASAN Polatkan, Ordu Giresun ve  Samun-Çarşamba havalimanlarına tarifeli ve tarifesiz uçakla, 1 Ocak-31 Aralık   2017'de turist getiren A grubu seyahat acentelerine sefer başına 6 bin dolar  destek verilecek.

Bir uçakta bir veya birden fazla acente tarafından getirilen turistin  bulunması halinde, bir acenteye verilecek destek tutarı, o acentenin getirdiği  yolcuların uçaktaki toplam yolculara oranı esas alınarak hesaplanacak. Belirtilen  dönemler içerisinde, yolcuları tek bir acente tarafından getirilen seferlere  ilişkin talepler öncelikle sonuçlandırılacak.

200 ve daha fazla koltuk sayısına sahip uçaklarla yapılan tarifesiz  uçak seferinde en az 150 yolcu getirmek kaydıyla destek tutarı yüzde 30  artırılacak.

Acentelerin destekten yararlanabilmesi için belirtilen havalimanlarına  tarifeli veya tarifesiz seferler ile turist getirdiğini gösterir belgeyi  bakanlığa ibraz etmesi gerekecek.