Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Toplantıya Bakan Zeybekci'nin yanı sıra, Ak Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, Büyükşehir Belediye Başkanı Ak Partili Osman Zolan ve Ak Parti İl Başkanı Necip Filiz ile partililer katıldı. 2016 yılının dünyanın hiçbir ekonomisi için kolay bir yıl olmadığını belirten Bakan Zeybekçi, ekonomide olağandışı gelişmelerin yaşandığını söyleyerek, ilk defa dünya ticaretinin, dünya büyümesinin altında kaldığını ifade etti.

2016'NIN SON ÇEYREĞİNİ YÜZDE 3.2 BÜYÜMEYLE KAPATACAĞIZ



Türkiye'nin yaşanan tüm olumsuz gelişmelere karşın 2016 yılının ilk 3 çeyreğinde yüzde 2.2 büyüdüğünü belirten Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, "İkinci çeyrekte beklenti eksi yönde idi. 2016 yılının son çeyreğinde gördüğümüz ihracattaki toparlanma ve yükselme yüzde 8-9'lar seviyelerinde artış konuşuyoruz. İhracattaki bu büyüme, yukarıya doğru çekmesiyle büyümeye katkı verecek. 2016'nın son çeyreğinde pozitif beklenti içindeyiz. Yüzde 3.2'nin orta vadeli programın üzerinde büyüme ile kapatacağız. 2016 yılı, tüm dünyada büyüme verileri yıl içinde iki defa aşağıya doğru çekildi. Dünyada ABD'nin ihracatı yüzde 4.5 üzerinde düştü. Çin yüzde 8.5, Güney Kore yüzde 8 düşme yaşadı. Dolayısıyla bizim Türkiye olarak yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen yüzde 3 üzerine büyüme gerçekleştirmesi Türkiye anlamında gerçek anlamda bir başarı hikayesidir" diye konuştu.

Türkiye'nin 2017'deki ihracat seferberliği ile daha farklı yerde olacağını söyleyen Bakan Zeybekci, "Rusya ve bölgesel olayların turizme yansıması oldu. Yıl sonu itibari ile muhtemelen 10 milyar dolar seviyelerinde daralmayla kapatacağız. Bu yılın sonu itibariyle cari açıkta bilinçli ve kontrollü şekilde yaklaşık olarak 30 milyarlar seviyesine getireceğiz" dedi.

HEDEF DIŞ TİCARETİ MİLLİ PARAYLA YAPMAK



Dış ticarette Türk Lirası'nın kullanılmasını hedeflediklerini ifade eden Bakan Zeybekci, "Çin, Türk lirasını kendi endeks birim paraları arasına aldı. Bu da önemli bir gelişme. Hedef İran, Rusya, Irak Suriye, körfez ülkeleri gibi bütün ülkelerde ticarette milli para kullanılması. 430 milyar dolarlık dış ticaretin yüzde 10'luk dilimini yaparsak cari açık finansmanıyla ilgili problemler ortadan kalkacaktır. Türk lirası rezerv para fonksiyonu kazanacaktır. Türk lirasının değer kazanması için gerekli adımları atıyoruz. Bizim acelemiz yok. Piyasayı da bir şekilde istediğimiz yöne doğru götürerek de biz bu adımlarımızı atıyoruz. Kurla ilgili önümüzdeki dönemde beklentilerimiz olumsuz değil. Zamana bırakmak lazım zaman içinde Türkiye ekonomisinin endişe duyulacak hiçbir şeyi yoktur" diye konuştu.

ENFLASYONU YÜZDE 7'DE TUTMA AMACINDAYIZ



Türkiye'ye karşı ekonomik oyunlar oynandığını söyleyen Zeybekci, "17-25 Aralık tezgahı oynandı. Enflasyonda yüzde 9.8'de idik. Yüzde 7'ye kadar geriledik. Hedef yüzde 7'de tutma amacında olacağız. AB'nin tamamından daha iyi bütçe açığına sahibiz. Kamu yatırımları 2017'de yüzde 30 artacak. İş gücü piyasasında yüzde 4 seviyesindeki bir büyüme yerinde sayma değildir, geriye gitmedir. Türkiye olarak faklı bir ülkeyiz. Türkiye yüzde 5'in altında büyümemeli ki, işsizliği alta çeksin. Özel sektör eli ile yapmak istiyoruz. Üreterek büyümek ve ihracata dayalı büyüme ile gerçekleştirmek istiyoruz ki kalıcı olsun" dedi.

2017 TÜRKİYE İÇİN ŞAHLANMA YILI OLACAK



2017 yılının Türkiye için şahlanma yılı olacağını ifade eden Zeybekci, "2017 yılı, 2016'daki almış olduğumuz tüm önlemler tüm destek ve teşvikler, kredi ve finans imkanları, tüm bu paketlerin tamamı, tüm reformların kullanıldığı ve etkisinin görülmeye başladığı bir yıl olacak. Türk ekonomisi 2017 yılında dünyadaki diğer ekonomilerden ayrışacak. Ve ekonomik anlamda bir şahlanma yılı olacak. 2017 yılı özel sektör yatırımlarında da bir coşma yılı olacak" diye konuştu.