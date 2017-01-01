Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker ANKARA



2012 yılından itibaren denetimlere başlayan SGK, bugüne kadar boşanan 23 bin 849 çiftin kapısını çaldı. Denetimler sonucunda eşiyle boşanmasına rağmen aynı evde yaşadığı tespit edilen 8 bin 92 kadının yetim aylığı kesildi. Ölüm aylığı alan kız çocuklarının gelir ve aylıklarının kesilmemesi amacıyla hayatlarının geri kalan kısmında resmi nikahtan kaçınmaları ise evlilik istatistiklerine olumsuz olarak yansıyor. Bununla birlikte ailesinden kalan maaşı alan kızların evlilik yaşları geldiğinde, aylıklarının kesilmemesi için evliliklerini resmî nikâhla yapmadıkları ve dini nikahı tercih ettikleri de yapılan denetimlerde ortaya çıkıyor.

Yapılan araştırma ve soruşturmalara rağmen, kesilen gelir ve aylık oranının düşük olmasının başlıca sebepleri ise şöyle sıralandı:

¥ Denetim sürecinde üçüncü kişilerin (muhtar, komşu, yakın akrabalar, apartman yöneticisi gibi) ifade vermekten kaçınması,

¥ Konunun özel hayatı ilgilendirmesi ve anayasal bir hak olan “konut dokunulmazlığı” sebebiyle soruşturmanın yürütümü aşamasında pek çok sorunla karşılaşılması,

¥ Kesin hükme varabilmek için gerekli olan somut delillerin varlığının yetersiz olması.