Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hükûmetin emekliler için promosyon rakamlarını açıklamasının ardından gözler bankalara çevrildi. Belirlenen rakamların taban olduğu, bazı bankaların müşteri kapmak ve kaybetmemek için bu rakamın üzerine çıkabileceği ifade ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, konuya ilişkin olarak “Emekli maaşı alan her dosya, muhatap olduğu rakamı mutlaka alacaktır. Emeklilerimiz bu rakamı hangi bankadan almak istiyorlarsa, oradan alacaklar. Hiçbir emeklimiz ‘Ben maaş promosyon hakkımı alamıyorum’ diyemeyecek. Şayet farklı bankalar, şu anda verdiğimiz rakamların üzerinde bir rakam vermeyi önerirlerse, emeklimizin o tercihi de var. Bizim açıkladığımız bir tabandır. Bunun altında olmayacak” diye konuştu. Promosyon ödemelerinde taban, maaşı 1.000 liranın altında olanlarda 350 TL, 1.000-2.000 lira arasındakilerde 375 TL, 2.000 lira üzerindekilerde 450 TL olacak.