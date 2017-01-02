Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dolar yeni yıla yükselişle başladı. Geçen haftayı sakin geçiren ve 3,52 civarında tamamlayan dolar yeni yılın ilk işlemlerinde yükseldi. Dolar bankalararası piyasada 3,54'ü gördü. Euro 3,71'in üzerinde hareket ediyor. Kurdaki yükselişte İstanbul'da yaşanan terör saldırısı sonrası artan güvenlik endişeleri etkili oldu.

Analistler, yılın ilk haftasında, yurtiçinde yarın açıklanacak enflasyon ve 6 Ocak Cuma günü duyurulacak ABD tarım dışı istihdam verilerinin dolar/TL'nin yönü üzerinde etkili olacağını belirtti.



Analistler, teknik açıdan 3,5130 seviyesinin destek, 3,5500 seviyesinin ise direnç olduğunu kaydetti.

PİYASA TURU: Yılın ilk işlemleri nasıl bir tablo çiziyor?



09:56 BIST 100 haftaya yüzde 0,3 düşüşle 77 bin 907 puandan başladı



09:22 Hazine bugün iki ihale düzenleyecek

Hazine Ocak ayı borçlanma programı çerçevesinde bu hafta dört ihale düzenleyecek, ikisi bugün.

Bugün 11 Temmuz 2018 itfalı altı ayda bir yüzde 4.35 kupon ödemeli sabit kuponlu tahvil ile 20 Nisan 2022 itfalı altı ayda bir değişken faizli tahvili yeniden ihraç edecek.

09:15 Analistlere göre piyasadaki sessizlik bugün de devam edebilir

DNG Danışmanlık'tan Fatih Keresteci, piyasada bugün de sakin seyrin devam edebileceğini belirtti.

"Bugün küresel mali piyasaların önemli bir kısmı kapalı. Bu nedenle de yeni yılın başlangıcından ziyade geçen yılın son günü tarzında bir piyasa eğilimi görebiliriz. Hazine’nin iki günde düzenleyeceği toplam 4 tahvil ihracı önemli. Bugün düzenlenecek iki tahvil ihracında yabancılardan ziyade lokalleri göreceğiz. Yurtiçi bankaların teklifleri dışından bir şey görme şansımız az" diyen Keresteci, Dolar/TL için sabah değerlendirmesinde ise şu ifadelere yer verdi:

"Dolar/TL kuru sabahın ilk saatlerine terör eylemlerinin neden olduğu güvenlik endişeleri kaynaklı bir yükselişle başlıyor. Şu dakikalarda 3.5350 civarında bir hareket gözlemliyoruz. Teknik manada yukarıda 3.55, aşağıda ise 3.50 önemli. Temel riskler yukarı doğru bir harekete işaret etse de TL'deki kısa pozisyonlar aşağı doğru hareketleri de, geçici olmak kaydıyla, mümkün kılabilir. Bugün ve yarın piyasaların yeni yıla nasıl bir hikaye ile başlayacağını göstermesi açısından önemli."

08:25 Global piyasalar

Yeni yılın ilk işlem gününde global piyasalar bakıldığında ise bölgesel olarak birbirinden farklı fiyatlamalar ön plana çıkıyor.

Normal işlemlere bir saat geç başlayan Güney Koure borsası Kospi yüzde 0,12 yukarıda.

Çin, Japonya, Hong Kong, Avustralya borsaları tatil nedeniyle işlem görmüyor.

07:25 Euro/Dolar nereye gidiyor?

2016'nın son işlem gününde yaşanan tombul parmak, flash crash vakasıyla 1,05 altından 1,06503'e kadar yükselen Euro/Dolar sürede başlangıç noktasına geri yöneldi ve yılı 1,0528'den kapattı. Paritede son kotasyon 1,0517'den geçiyor.

2017'nin tartışması ise paritenin 1'i görüp görmeyeceği. Bu seviyenin daha altını konuşan yatırım bankaları da bulunuyor.

07:00 Çin'de imalat sektörü genişlemesini sürdürüyor

Çin'de resmi imalat PMI Aralık ayı rakamları açıklandı. Buna göre PMI, Aralık ayında Kasım'daki 51,7 seviyesinden 51,5 olan beklentilerin altında 51,4 seviyesine geriledi. 2012 yılından bu yana en yüksek seviyelerindeki seyrini sürdüren imalat sektörü aktivitesi beşinci ayında genişlemeye işaret ediyor.

Veride dikkat çeken bir nokta ise girdi fiyatlarındaki artış oldu. İmalat sektörü girdi fiyatları beş yılın zirvesi olan 69.6'ya yükselirken, hizmet girdi fiyatları üç yılın zirvesi olan 56.2'ye ulaştı.

06:35 TL'de 2017'nin ilk işlemleri

2016'nın son iki haftası piyasalarda hacimlerin ve yeni pozisyon alma iştahının azalmasıyla TL çaprazlarında sakin bir seyir izlenmişti.

2017'nin ilk işlemlerine bakıldığında TL dolar karşısında kayıpta. 3,5287'den açılan Dolar/TL son kotasyonlarda 3,5350 ile 2016 kapanışı olan 3,5268'e göre yüzde 0,26 yükseliyor. Kur, düşük hacimli Asya işlemlerinde şu ana kadar 3,5220-3,45540 arasında işlem gördü.

Euro/TL ise 3,6990'dan açıldıktan sonra 3,6810-3,7440 arasında işlem gördü ve son kotasyon 3,7170'de.

Sterlin/TL 4,3140-4,3670 aralığında işlem gördükten sonra 4,3660'da.

MSCI Türkiye ETF 2016'nın son işlem gününü yüzde 0,85 kayıpla 32,47 dolardan tamamlamıştı.



Tombul parmak çarpan pariteyi şimdi ne bekliyor?



Euro/Dolar 2017'de 1'i görecek mi?

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2016 yılının son işlem gününde tombul parmak, flash crash şokuyla gündeme gelen Euro/Dolar paritesindeki seyir piyasaların 2017 gündemindeki önemini koruyor

Parite, tombul parmak şokunda 1,05 altından 1,06503'e kadar yükselse de kısa sürede başlangıç noktasına geri yöneldi ve yılı 1,0528'den kapattı. Traderlar devam eden aşağı yönlü baskının pariteyi 1 seviyesine, yani euro ve doların değerinin eşitleneceği seviyeye taşıyıp taşımayacağını merak ediyor.

Analistlere göre 20 Ocak'ta Beyaz Saray'a geçecek olan ABD'nin 45. Başkanı Donald Trump'ın alacağı aksiyonlar başta olmak üzere Fed ve ECB’nin parasal politikalarındaki ayrışmanın boyutu euro/dolar fiyatlamasını belirleyecek.

Öne çıkan yorumlar şöyle:

SOCIETE GENERALE: 15 YIL SONRA İLK KEZ PARİTE EŞİTLENECEK

Societe Generale'e gçre Avrupa’da siyasi belirsizliklerin artması ve ABD’de faiz artırımları 15 yıl sonra ilk kez euro ve doları eşitleyecek.

SG'ye göre Trump’ın şok zaferinin ardından popülist politikaların dünya genelinde destek bulması, Fransa’da Marie Le Pen, İtalya’da Beş Yıldız Hareketi’ne desteğin artması yatırımcıların kaygılarını özellikle Avrupa odağında artırıyor. Societe Generale “Siyasi görünüme dair endişeler ve popülist sürpriz potaniyeli euroyu baskı altında tutmaya devam edecek” diyor. Banka, euro/doların 2017’nin ilk çeyreğinde parite düzeyine inmesini, 2017 sonunda ise 1.09 yükselmesini bekliyor. Banka bu tahmini Fed’in gelecek yıl iki kere faiz artıracağı senaryoyu baz alarak yapıyor.

GOLDMAN SACHS: EN İYİ YATIRIMLARDAN BİRİ EURO'YA KARŞI DOLAR

Goldman Sachs, 2017'de güçlü dolar öngörüsü yaparak euro karşısında uzun pozisyon almayı 2017'nin en iyi dört yatırımından biri olarak görüyor. GS, 2017'de Euro/Dolar'da 1'i bekliyor.

BARCLAYS: 0,95'İ GÖRECEK

Barclays'a göre Euro/Dolar 2017'de 1 seviyesinin de altına inecek. Barclays'ın 2017’nin ikinci çeyreği için tahmini 1,01 ve 2017 sonu için tahmini 0,95'e kadar geriledikten sonra 0,99

İngiliz yatırım bankası, 2016 ve 2017 sonu için öngördüğü 1,05-0,95 seviyelerinin artık piyasa agresif görülemeyeceğini düşünüyor.

ABN AMRO: FED/ECB AYRIŞMASI

ABN AMRO ise, “Euro/dolarda eşitliğin 2017’de yakalanmasını bekliyoruz. Bu fiyatlama beklentimiz Fed ile ECB’nin para politikalarındaki ayrışma ile Avrupa’da artan politik riskleri yansıtıyor.” diyor.