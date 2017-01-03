Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz hafta özellikle Marmara bölgesinde peş peşe elektrik kesintileri yaşandı. Planlı olmayan kesintileri incelemek üzere, bölgenin önemli sanayi merkezlerinden Kocaeli’ye giden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, kesintilerle ilgili soruşturma başlattı. Yaklaşık 50 kilometre olan ve kuzeyden güneye bir koridor içerisinde bulunan Sakarya, Kocaeli ve İstanbul’u besleyen 7 tane omurga hattın bir anda koptuğunu, bunun tarihte ilk defa gerçekleştiğini belirten Albayrak, bütün hattı dolaşarak kesintilerin en azda kalmasını sağladıklarını ifade etti. Albayrak, daha sonra da doğal şartların dışında ne gibi sebepler olduğunu belirlemek üzere, ihbarlardan da hareketle soruşturma başlattıklarını açıkladı.

Kesintilerin etkisi ile bölgedeki sanayici, milyonlarca avroluk zarar etti. Uzmanlar, elektrik kesintisinin Türkiye’ye maliyetinin saatte 2 milyon TL’nin üzerinde olduğunu ifade ederken, Kocaeli ve Sakarya bölgesindeki sanayiciler, kesintiler sebebiyle günde 60 milyon, 5 günde 300 milyon avro zarar edildiğini ifade ediyor.

TOSB Otomotiv Yan Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan fabrikalarda üretim durdu. Söz konusu bölgede otomotiv yan sanayi fabrikalarının sayısı 120’ye çıkıyor. Taşıt Araçları Yan Sanayi Derneği (TAYSAD) Başkanı Alper Kanca, Gebze Bölgesi’nde 16 civarında OSB ve bu OSB’lerde yüzlerce üretici bulunduğunu, 29 Aralık Perşembe sabah saat 04:00’ten itibaren elektrik kesintisi yaşandığını belirtti. Kanca “İşçilerimiz makine başında bekliyor. Üretim yapamamak ciddi problem. İhracat şampiyonu olan sektörün böyle bir durumla karşı karşıya kalması 5 günde 300 milyon avronun üzerinde zarara sebep oldu ve bu zarar her saat artıyor. Çünkü 5 dolarlık bir parçayı üretemediğimiz için 20 bin dolarlık araba üretilemiyor. Akşam elektrik geliyor, insanları buraya getiriyorlar, içeri giriyorlar ve elektrik yine gidiyor. Bu makineler çok büyük paralarla alınıyor. Arızaların ne kadar süreceğini bilsek şalterleri kapatır, arızanın önüne geçerdik” diye konuştu.