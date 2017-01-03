Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2016 için yüzde 90 artışla 1 milyar 800 milyon lira net kâr açıklamayı öngören Emlak Konut’un 2017 hedeflerine dair açıklama yapan Genel Müdür Murat Kurum “Bu yıl içerisinde 1 milyon 279 bin 513 metrekare, 9 bin 900 bağımsız bölümün satışını gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Yaşanan tüm olumsuz dış şartlar ve azalar küresel risk iştahına rağmen Türkiye’nin tüm ekonomik birimleriyle büyümeye katkı sağlamaya devam ediyoruz. 2016 yılı içerisinde devreye alıp, bütün kesimlerden destek gören ‘Ülkemizin Yarınlarına Güveniyoruz’ kampanyası için çalışmaya devam ediyoruz. Bu kampanya ile sadece ağustos ayında 2 bin 547 bağımsız bölüm satışı karşılığı 1 milyar 960 milyon TL gelir elde ettik. Başka bir ifadeyle 7 ayda yaptığımız satışın toplamı kadar” dedi.

Kurum, 2017’de satış gelirlerini 8 milyar liraya çıkarırken, yıl sonu net kârını da 1 milyar 800 milyon TL olarak hedeflediklerini söyledi.