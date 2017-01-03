Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İDO, yeni yılda ilk avantajlı fiyat uygulamasını 1 Ocak 2017 itibariyle yüzde 25 indirimle Eskihisar - Topçular arasındaki geçişlerde yaptı. Eskihisar - Topçular hattında otomobil ve binek araç tek yön ücreti 45 TL olarak belirlendi. Aynı kategoride gidiş dönüş bilet tercih edildiğinde ise ücret 80 TL olarak uygulanıyor. Ücretler jip, arazi taşıtı, minibüs ve midibüs için tek yön 55 TL, çift yön 100 TL; dorseli çekiciler, otobüs ve tırlar için tek yön 105 TL, çift yön 190 TL oldu. Kamyonlarda ise sınıfına göre ücretler tek yön için 70 lira 105 lira arasında değişiyor.