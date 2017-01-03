Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Her yıl Ocak ve Temmuz ayında SSK ve Bağ-Kur emeklisinin beklediği zam oranları belli oldu. Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık dönemlerinde Tüketici Fiyat Endeksine göre belirlenen zam oranı 4,65 olarak hesaplandı.



Haziran ayından itibaren zam oranını belirleyen rakamlar şöyle sıralandı:

Temmuz 1,16,

Ağustos -0,29,

Eylül 0,18,

Ekim 1,44,

Kasım 0,52

Aralık 1,64