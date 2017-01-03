Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Altın fiyatlarında yükseliş görülüyor. Altının gram fiyatı, 2016 yılının son haftasında başladığı yükselişini yeni yıla da taşıdı ve bugün serbest piyasada ivme kazanan çıkışı ile 6 Aralık 2016 tarihinden bu yana en yüksek seviyesi olan 132,8 lirayı gördü. Gram altın 132 lira seviyesinden alıcı buluyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 218, Cumhuriyet altını 887 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise bugün Asya piyasalarında 1.159 dolara kadar çıkmasının ardından kazançlarının bir kısmını geri vererek 1.150 doların üzerinde dengelendi. Altının gram fiyatının, dolar kurundaki yükselişin etkisiyle 132 lira direncini aştığını belirten uzmanlar, ons altında ise 1.150-1.160 dolar bandının takip edileceğini dile getirdi.