Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Kocaeli Müdürü Ulvi Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kurum olarak Kocaeli'de 180 kişiyle hizmet verdiklerini ve bunların 100'ünün iş ve meslek danışmanı olduğunu söyledi.

İş ve meslek danışmanlarının her gün iş yerlerini gezerek Kocaeli'deki açığı belirlemeye çalıştığını dile getiren Yılmaz, bu yıl kentte özel sektördeki 17 bin iş yerini gezdiklerini kaydetti.

AÇIK İŞ SAYISI İŞSİZ SAYISINDAN FAZLA

Yılmaz, yıl sonu itibarıyla işe yerleştirilenlerin sayısının 29 bini bulacağını ve toplum yararına program ile işbaşı eğitim programı eklendiğinde bu sayısının 35 bin olacağını anlatarak, "Aralık sonu itibariyle Kocaeli'de 70 bin açık iş, yaklaşık 52 bin de işsiz var. Yani açık iş sayımız işsiz sayımızdan 20 bin fazla. Bunların çoğu acil. Sadece yüzde 20'si nitelik gerektiriyor." diye konuştu.

İŞ BEĞENMEME SIKINTISI VAR



İletişim kurdukları iş arayan kimselerin en fazla yüzde 10'unun dönüş yaptığına dikkati çeken Yılmaz, şöyle devam etti:

"Diğer illerde açık iş yok. Açık iş olmadığı için 1 işe 100 kişi başvuruyor, her işe girecek eleman var ama Kocaeli'de öyle değil. Burada açık iş çok olduğu için iş beğenmeme sıkıntısı var. 50 lira fazlasını arayanlar var. Daimi işini bırakıp belli firmalara girmek isteyenler var. Bununla ilgili çok emek harcıyoruz. İşçiye iş, işverene de işçi beğendirme noktasında sıkıntı yaşıyoruz. İşsizlerin yüzde 90'ı kamuya girmek istiyor. Geriye kalanı da belli Tüpraş, Ford, Pirelli gibi büyük firmalara girmeye çalışıyor."

ÜCRETLERİ BİRAZ DAHA YUKARI ÇIKARSALAR ÇÖZÜLÜR

Yılmaz, işverenin işçiyi beğenmediği durumların da olduğuna işaret ederek, "Görüştüğümüz çoğu işveren hem 'İşsizlik var diyorlar.' hem de 'Biz eleman bulamıyoruz.' şeklinde bize dert yanıyorlar. Çoğu işveren işsizliğe inanmıyor. En büyük sıkıntı da işveren ücretleri. Biraz daha zorlayıp ücretlerini yukarıya çıkartırsa bu sorun çözülür. Tecrübe kazanan işçi bu defa 100 lira fazla veren yere gidiyor. Firmalar tecrübe kazanan işçilerinin maaşlarına zam yapsalar bu sıkıntı yaşanmaz." ifadelerini kullandı.

İşçi bulamadığı için sıkıntı yaşayan firmaların olduğunu kaydeden Yılmaz, Dilovası ve Gebze'deki organize sanayi bölgelerinde bazı yatırımcıların bu nedenle fabrikada üretime geçemediğini aktardı.

50 BİNDEN FAZLA İŞSİZ VAR, İŞÇİ BULUNAMIYOR

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu da Kocaeli'de 50 binin üzerinde kayıtlı işsiz olmasına rağmen firmaların işçi bulmada sıkıntı çektiğini anlattı.

Burada örtüşmeyen bir arz talep sorununun olduğunu anlatan Zeytinoğlu, oda olarak bunun altındaki sorunu, üniversiteden yardım alarak araştıracaklarını ifade etti.

6 BİN İŞSİZE DUYURU YAPILDI, 42'Sİ CEVAP VERDİ

Zeytinoğlu, insanların neden çalışmak istemediğini öğrenmeleri gerektiğini vurgulayarak, "Kasım ayında otomotiv sektöründe faaliyet gösteren bir firmamız kapasite arttırımı dolayısıyla 100 işçi alacağını söyledi. Bunun üzerine İŞKUR'dan yardım istedik ve 6 bin işsize duyuru yapıldı. Sadece 42 kişi bu iş açığına cevap verdi. Maaşlar da asgari ücretin biraz üzerindeydi.Yani burada bir yapısal sorunumuz var." şeklinde konuştu.

İşçi açığı olan firmaların, sorunu fazla mesai ile aşmaya çalıştığına işaret eden Zeytinoğlu, "Kocaeli'de kapasite kullanım oranları Türkiye ortalamasının biraz altında, belki ölçüm farkı da olabilir fakat kapasite kullanım oranı yüzde 75'e çıktığı zaman ne yapacağız. Açık iş sayısı daha da fazla olacak." dedi.

MESLEK LİSESİNE TALEP ARTMALI

En önemli sıkıntılardan birinin de meslek lisesi mezunlarının azalması olduğuna dikkati çeken Zeytinoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Meslek liselerinin talebi düşük, doğal olarak mezun sayıları da aşağılarda. Dolayısıyla, meslek liselerinin hem kalitelerini hem de talep edilmesini sağlayacak çözümler oluşturma arzumuz var. Ara elemanda ciddi sıkıntımız var. Bunun da tek yolu mesleki eğitimi güçlendirmek. Daha iyi eğitim verir hale getirmeliyiz ki, aileler gönül rahatlığıyla göndersin."