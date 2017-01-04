Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin dört bir tarafında yaşanan elektrik kesintisi jeneratör satışlarını âdeta patlattı. Elektrik kesintisinde jeneratör isteği ve talepler için çağrı merkezine normalden 10 kat daha fazla arama aldıklarını belirten Aksa Jeneratör CEO’su Alper Peker, normalde bir ayda yapılan portatif jeneratör satışı rakamına kesintiler sonrası bir günde ulaştıklarını söyledi. Sık sık yaşanan elektrik kesintileri sebebiyle mağdur olan vatandaşların çağrı merkezlerini aradıklarını dile getiren Peker “Hava sıcaklığının sıfırın altında olduğu, 2016’nın son günleri jeneratörün önemini bir kez daha gündeme getirdi. Kesintilerin başlaması ile jeneratör satın almak ve talepler için çağrı merkezimizi arayanların sayısı normal döneme kıyasla 10 kat arttı ve web sitemiz kesintinin yaşanmaya başladığı gün normalin 4 katı kullanıcı girişi sayısına ulaştı. Günlük satış rakamımıza baktığımızda ise ev ve küçük işletmelerde kolaylıkla kullanılabilen portatif jeneratörlerimizin satışı, bir aylık satışımıza denk geliyor” dedi. Hem hava şartlarının hem de yeni yıl planlarının satışları etkilediğine değinen Peker “Vatandaşlar özellikle evdeki kombilerini çalıştırabilmek için jeneratör almaya yöneldiler” diye konuştu.

SİBER SALDIRILAR ÖNLENDİ

Elektrik dağıtım firmalarının internet sitelerine düzenlenen saldırılar, BTK’ya bağlı olarak görev yapan Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi ekipleri tarafından önlendi. Saldırı önleme tedbirleri ‘Acil’ koduyla devreye girerken Bilgi Teknoloji ve İletişim Kurumu Başkanı Ömer Fatih Sayan, elektrik dağıtım firmalarının özel ağdan iletişime geçirilmesini istedi.