Savaş riskini de içeren sigorta ihalesi TPAO’nun Ankara’daki Genel Müdürlüğünde 23 Ocak 2017’de gerçekleştirilecek. İhaleye katılacak yerli şirketler, ruhsatlı sigorta veya broker şirketi ruhsatlarını, yabancı şirketler ise Finansal Yürütme Otoritesi kayıt numarası ve belgelerini beyan edecekler. Konsorsiyumların teklif veremeyeceği ihalede, ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecek.
Barbaros Hayreddin Paşa, savaş riskine karşı sigortalanıyor
04.01.2017 - 07:27 | Son Güncelleme: 04.01.2017 - 07:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Barbaros Hayreddin Paşa Sismik Gemisi’nin sigortalanması işi için ihaleye çıktı.
Etiketler : türkiye petrolleri,
434970 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/434970.aspx
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