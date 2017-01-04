Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Savaş riskini de içeren sigorta ihalesi TPAO’nun Ankara’daki Genel Müdürlüğünde 23 Ocak 2017’de gerçekleştirilecek. İhaleye katılacak yerli şirketler, ruhsatlı sigorta veya broker şirketi ruhsatlarını, yabancı şirketler ise Finansal Yürütme Otoritesi kayıt numarası ve belgelerini beyan edecekler. Konsorsiyumların teklif veremeyeceği ihalede, ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecek.