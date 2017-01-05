Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Büyüme hızı sebebiyle geçen yıl 650 milyon lira ciro elde eden Sur yapı, bu yıl 2.7 milyar liralık yatırımla 6 farklı bölgede 8 projeyi hayata geçirecek. Bursa, İstanbul ve İzmir haricinde farklı bir ilde daha yatırım yapmak için çalışmalarını sürdüren şirketten yapılan açıklamada, bu yıl için ciro hedefi 1 milyar 100 milyon lira olarak belirlendi. Avrupa yakasında Topkapı, Kâğıthane, Bahçekent, Anadolu Yakasında da Sancaktepe, Koşuyolu ve Maltepe olmak üzere 8 yeni projeye başlayacağını açıklayayan Sur Yapı, 2,7 milyar lira yatırım değeri bulunan 8 projede 2 bin 558 konut ve 148 ticari alan olmak üzere toplam 2 bin 706 bağımsız bölümü satışa çıkarılacak.

AVM YATIRIMINA DEVAM

Perakende sektöründe büyümesini sürdüren Sur Yapı, 13 Nisan’da Bursa Nilüfer’de yer alan Marka Alışveriş Merkezinde 3 bin kişiye istihdam sağlayacak. Sur Şirketler Grubu bünyesinde yer alan Sur Enerji ise Mersin Silifke’de bulunan Elmalı RES santralini 2017 yılının ilk aylarında devreye alacak. Eylül ayında ise Kurtini RES santralini devreye almayı planlayan Sur Enerji, iki santral ile 180 milyon liralık enerji yatırımını faaliyete alacak. Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, 2017’nin 2016’dan daha iyi bir yıl olacağını belirterek, “Yıllık yüzde 17’lere varan faizler düşer, bürokratik engellerin kalkarsa yatırım artar” dedi.