Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Müezzinoğlu, bu yıl ilk defa katma değeri yüksek sanayi, turizm, bilişim alanlarında ve mevcut istihdamını artıran işverenlerin çalıştırdığı işçilerin net asgari ücretlerinin ilk yıl yüzde 50'sini, ikinci yıl da yüzde 25'inin devlet olarak karşılanacağını söyledi. Müezzinoğlu, “Bu kapsamda yaklaşık 280 bin işçi için net asgari üzerin yüzde ilk kez işbaşı yapacak gençlere ve stratejik alanlardaki işlerdeki kesimlere desteği başlatacağız" diye konuştu.



Emekli 3 ay içinde karar verecek

Kamuda 30 yıldan fazla hizmeti olduğu halde 30 yıl üzerinden emekli ikramiyesi alanlara kalan farkın verilmesi konusunda hükümet olarak verdikleri bir kararı da açıklayan Müezzinoğlu, “Alacağı ikramiye meslekte olduğu yıllara bakılacağı için düşük olabilir. 15-20 yıl öncesine kadar gidiyor çünkü. Ama ne kadar düşük olursa olsun bu emeklimize 100 liranın altında vermeyeceğiz" dedi.



43 milyar lira yapılandırıldı

Bakan Müezzinoğlu düzenlediği basın toplantısında vergi ve SGK prim borçlarının yapılandırılmasını içeren yapılandırma düzenlemesi kapsamında 1,5 milyon vatandaşın 43 milyar lira tutarında SGK borcunun yapılandırıldığını söyledi. Bakan Müezzinoğlu, ilk tahsilat tutarının da otomasyon sistemindeki arızadan dolayı 9 Ocak tarihine kadar süreceğini kaydetti.