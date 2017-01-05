Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dün akşam açıklanan toplantı tutanaklarının ardından uluslararası piyasada altının ons fiyatının hızlı yükselişi, gram altının 135 liranın üzerini test etmesine neden oldu.

Altının gram fiyatı, dün günü 133,6 liradan tamamlamasının ardından Fed tutanakları ile birlikte yükselişe geçti ve bugün 135,1 lirayı gördü.

Kapalıçarşı'da çeyrek altın 222, Cumhuriyet altını 904 liradan satılıyor.

Fed tutanakları sonrasında yükselişi hızlanan ons altın ise 1.179 dolar ile 7 Aralık 2016 tarihinden bu yana en yüksek seviyesini gördü ve şu dakikalarda yüzde 1,1 artışla 1.177 dolardan işlem görüyor.