Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dolar kaç lira, güncel dolar fiyatları... Bankalararası piyasada dolar/TL 3,64'ü aşarak tarihi rekorunu yeniledi. Euro da 3,82'yi aştı. Doların küresel güçlenmesi sonrası gelen kâr satışlarıyla gerileyen dolar/TL yeniden yükselerek rekor tazeledi. Sabah saatlerinde 3,56'nın altını gören dolar hızlı yükselerek yeniden 3,60'ın üzerine çıktı. Kur 3,6401 ile tüm zamanların en yükseğini gördü. Euro da 3,82'nin üzerine çıktı.

Doların diğer altı önemli para birimi karşısındaki hareketlerini izleyen dolar endeksi 14 yılın zirvesi olan 103.82'yi görmesi sonrasında gerilemişti.



Teknik açıdan dolar/TL için için 3,5380 seviyesinin destek konumuna geldiğini belirten analistler, 3,60'ın ise direnç olarak öne çıktığını kaydediyordu. Bu seviyenin geçilmesiyle kurda yükseliş hızlandı.



Piyasaların gözü yarın açıklanacak ABD tarımdışı istihdam verisinde olacak.



PİYASA TURU

13:02 Rabobank'tan dolar/TL yorumu

Dolar/TL'de sabah görülen toparlanmanın piyasanın yaklaşımını değiştirmediğini ve rallilerde satış yerine dipten alımı tercih ettiğini gösterdiğini söyleyen Rabobank stratejisti Piotr Matys, "Merkez Bankası devam eden siyasi baskı karşısında faizleri agresif bir şekilde artırma konusunda isteksiz kaldıkça, dolar/TL'de direç yolu yukarı yönlü olacaktır" dedi.

12:51 Döviz sepeti rekor yeniledi

Döviz sepeti 2 Aralık'ta 3,7091'de kaydettiği tarihi rekoru 3,7324'e taşıdı.

12:50 Kurda sert hareketler

3,64 seviyesine çıkan dolar/TL, 3,62'nin altına geriledi. Euro/TL ise 3,8252'ye kadar yükseldikten sonra 3,80 seviyesinde.

12:44 Dolar tutulamıyor, ard arda rekor kırıyor: Dakikalar içinde 3,64 oldu

12:26 Dolar 3,59'un üzerinde

11:30 Altında neler oluyor?

Bu sabah 1.146 dolar/ons fiyata kadar gerileyen altın fiaytları son durumda 1.175 dolar/ons'ta. Kıymetli metaldeki gidişatı yorumlayan Vakıfbank analistleri, son ABD verileriyle aşağı yönlü baskı yaşayan analistler Fed tutanakları ılımlı olarak değerlendiriyor ve bundan sonra altının yükselişe geçtiğini belirtiyor:

"Salı günü gelen ISM imalat verisinin olumlu bir görünüm çizmesinin yanı sıra küresel hisse senedi piyasalarında risk iştahının yüksek seyretmesi ve dolar endeksinin güçlü görünümünü sürdürmesi, altın fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturmuştu. Ancak dün Fed tutanaklarından gelen ılımlı sinyallerin ardından dolar endeksinde ve ABD 10 yıllık tahvil getirisinde yaşanan geri çekilme altın fiyatlarının yukarı yönlü hareketlerine hız kazandırdı. Bu bağlamda, altın fiyatlarının bu sabah 1,178 dolar/ons civarında seyir izlediğini görüyoruz."

Analistler bugün ADP özel sektör istihdam ve ardından yarınki tarım dışı istihdam verilerinin önemine dikkat çekiyor:

"ABD’de yarın açıklanacak olan ve Fed’in para politikası kararları açısından önem arz eden istihdam verileri öncesinde bugün gelecek ADP özel istihdam verisiyle altın fiyatlarında hareketlilik bir miktar daha artabilir. Ancak altın fiyatlarında volatilitenin esas olarak yarın gelecek istihdam verileriyle yükselebileceğini düşünüyoruz. Dolar endeksinde ve ABD 10 yıllık tahvil getirisinde düşüş sürerse altın fiyatları önemli bir direnç seviyesi olarak gördüğümüz 1,205 dolar/ons’u kırmaya yönelebilir. Bu seviyenin kırılmasıyla 1,235 dolar/ons direncine doğru tırmanış olabilir. Mevcut ortam altın fiyatlarının yükselişini desteklese de, altın fiyatlarının yükseliş trendine girdiğini söylemek için görmeyi beklediğimiz sinyaller henüz gelmedi. Bu sebeple altın fiyatlarının bir süre daha izlenmesi gerektiğini düşünüyoruz ve altın fiyatlarının orta vadede yönünü yukarıya çevirmesini bekliyoruz. Altın fiyatlarının satış baskısıyla geri çekilmesi durumunda ise 1,120 dolar/ons desteği izlenebilir. "

11:15 Goldman'dan petrol tahmini

Goldman Sachs analisti Damien Courvalin'e göre petrol stokları, OPEC anlaşmasına yüksek katılım gösterilmesi ve talep artışının güçlü olmasının etkisiyle yaza kadar normalleşecek.

“OPEC stoklarının 2017 yılının ikinci çeyreğinde önemli miktarda azalarak fiyat tahminimizle örtüşmesini bekliyoruz. Brent petrolde 3 ve 6 aylık tahminimiz varil başına 59 dolar seviyesinde” diyen Courvalin, stokların normalleşmesinin düşük maliyetli üreticiler için kilit önemde olduğunu ifade etti.

11:02 Dolar yeniden yükseliyor

Güne 3,56'nın altında başlayan dolar/TL hızla yükselerek kayıplarını sildi ve 3,58'e yaklaştı.

10:30 Bitcoin'in değeri altına yaklaşıyor

Bu sabah itibariyle bitcoin 1.155 doları gördü. Altının onsu ise bu hafta1.146 dolara kadar geriledikten sonra şu sırada 1.177 dolarda.

Bitcoin rallisinin ardındaki 4 neden

09:50 Analistler Fed tutanakları ardından piyasada ne bekliyor?

TEB Yatırım Stratejisti Işık Ökte, sabah notunda piyasalarda son duruma ilişkin değerlendirmelerini paylaştı.

"Piyasalarda tutanakların önemli bir etki yapması beklenmiyordu ancak öyle olmadı" diyen Ökte, küresel varlık fiyatlamasında belirleyici iki ana barometrede sert hareketler yaşandığına dikkat çekiyor.

Ökte bu iki faktörü şöyle sıralıyor:

"1) ABD tahvil faizleri: Tutanaklar sonrası, 10 yıllık ABD tahvil faizi 5 baz puan gevşedi

2) Dolar endeksi tutanaklar sonrası yüzde 0,77 satılıyor"

Ökte, sabah notunu şu ifadelerle sonlandırıyor:

"ABD doları uzun pozisyonların, özellikle Japon yen’ine karşı azaltılmasıyla dün gece başlayan USD satışlarından nemalanan para birimlerinden biri de Türk lirası oluyor. Türk lirası dün akşam BIST kapanışından, ABD dolarına karşı, yüzde 0,47 değer kazanırken JP Morgan gelişmekte olan kurlar endeksinden yüzde 0,05 pozitif ayrışıyor. USDTRY’da İzlediğimiz destek seviyeleri: 3.5617 – 3.5495 2017 senesine kötü bir başlangıç yapan ve küresel hisse senedi rallisinden nemalanamayan BIST’te dünün kayıplarının sabah seansında geri alınmasını bekleriz.

Dün akşam 50-günlük ağırlıklı ortalama kapanış yapan BIST100 endeksinde kısa vadeli direnç seviyesi 76,9 bin dün akşam kapanışından yüzde 1,1 yukarıdadır."

09:30 Asya piyasaları

Asya borsalarında yükseliş, Wall Street'te yaşanan kazançlar ve petrol fiyatlarında yaşanan artışların olumlu etkisiyle beraber bugün üst üste sekizinci gününde.

Japonya hariç MSCI Asya Pasifik yüzde 0,6 yükselirken, 2017 yılının başında başladığı hızlı yükselişle yılbaşından bu yana olan kazançlarını yüzde 2'ye çıkardı.

Nikkei225 yüzde 0,37 düşüşte ve Çin Şangay bileşik endeks yüzde 0,11 yukarıda.

09:05 Yuan'da 2010'da bu yana görülen en büyük değer kazancı

Dolar global ölçekte gevşerken döviz piyasalarında en çok dikkat çeken gelişmelerden biri de Yuan'daki sert değer kazanımı.

Offshore işlem gören USDCNH'de Yuan yüzde 1,3 değer kazandı, parite 6,8078'e kadar geriledi. Bu da son bir yıldaki en büyük günlük değer kazancına işaret ediyor. Diğer taraftan 2 günlük yükselişi yüzde 2'ye ulaştı. 2010'a kadar uzanan verilere göre bu yükseliş en büyük 2 günlük artış oldu.

Çin piyasası traderları dolar endeksi gevşerken USDCNH'de alım yönünde alınmış olan büyük pozisyonların kar realizasyonuna gitmiş olabileceğini, bunun da domino etkisiyle hareketi güçlendirebileceğini ifade ediyor. Özetle hareket Yuan'da short-covering, kısa pozisyon kapatma rallisi olarak görülüyor.

Çin'in sermaye kontrollerini daha da güçlendirebileceği beklentileri ayrıca Yuan'ı destekliyor.

Hibor oranı da dün yüzde 16,9'ken bu sabah yüzde 38,3'e çıktı. Analistler Hibor'daki gelişmeyi PBOC'un Yuan'daki değer kaybını yavaşlatmak için offshore'daki likiditeyi çekmesine bağlıyor.

08:55 Trump'ın vaatlerini sorgulayan piyasada dolar geriliyor

Dün akşam açıklanan Aralık ayı Fed FOMC tutanaklarında Yellen yönetimindeki merkez bankasının Trump'ın politikalarına bağlı olarak daha şahin bir tona geçişe hazır olduğu sinyali okunurken piyasalar Trump'ın vaatlerinin ne ölçüde gerçekleşebileceği sorusuna odaklandı.

Buna bağlı olarak yılın ilk işlem günüde 103,82'yi gören dolar endeksi bu sabah itibariyle Asya işlemlerinde 101,86'ya kadar geriledi.

Hafta başında tarihi rekorunu 3,6050'ye taşıyan Dolar/TL de 3,5563'e kadar geriledi ve şu sırada 3,5630'da.

Dün 3,75'in altında kapanan Euro/TL ise 3,7648'e kadar yükseldikten sonra 3,7580'de.

Sterlin/TL 4,3960'da.

Dün MSCI Türkiye ETF ise yüzde 0,16 değer kazandı, gelişen piyasalar ETF'inde kazanç yüzde 0,76 oldu.

MSCI Türkiye ETF 2016'nın son işlem gününü yüzde 0,85 kayıpla 32,47 dolardan tamamlamıştı. ABD piyasasının açıldığı Salı günü yılın ilk işlemlerinde yüzde 3,26 değer kaybederek 31,41 dolara düştü.