Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Doğan Holding Baş Hukuk Müşaviri Erem Turgut Yücel ile holdingin eski yöneticilerinden Yahya Üzdiyen, gözaltına alındı. Doğan Holding hisseleri açılışta kaydettiği yüzde 10'a yakın sert kayıpları kısmen telafi ederek yüzde 4'e yakın ekside seyrediyor.

Doğan Holding'den yapılan açıklamada konuyla ilgili şu bilgi verildi:

"Bu sabah şirketimiz Baş Hukuk müşaviri Erem Turgut Yücel'in ve eski yöneticimiz Yahya Üzdiyen'in, daha önce Ankara Temsilcimiz Barbaros Muratoğlu'nun tutuklanmasına neden olan soruşturma kapsamında ev ve ofislerinde arama yapılmış ve kendileri gözaltına alınmıştır. Sözkonusu arama işlemi sadece adı geçen yöneticilerimizin şahsi çalışma ofislerinde yapılmış olup, şirketimiz ve bağlı ortaklıklarının faaliyetlerini etkileyen herhangi bir durum bulunmamaktadır. Şirketimiz ve bağlı ortaklıkları faaliyetlerine aynen ve kesintisiz olarak devam etmektedir. Konu ile ilgili yeni bir gelişme olduğu takdirde ayrıca kamuya açıklama yapılacaktır."

HİSSELERDE SATIŞ

Doğan Holding hisseleri yüzde 9,9 kayıpla 0,73 liraya kadar geriledikten sonra saat 10:46 itibariyle yüzde 3,7 kayıpla 0.78 lirada bulunuyor.

Hürriyet Gazetesi yüzde 3,8 düşüşle 76 kuruş, Doğan Gazetecilik ise yüzde 3,11 kayıpla 2,49 lira sevieyelerinden işem görüyor.

Destek Menkul Değerler Araştırma Müdür Yardımcısı Adnan Çekçen, "Hisselerde ilk tepki olarak sert düşüş görülmesini normal karşılamak lazım. Ancak hisseler açılış sonrası hızlı şekilde toparlanmaya başladı ve kayıplarının büyük kısmını telafi etti. Burada, aramaların şirketin faaliyetlerini etkilemediği yönündeki açıklama etkili oldu" dedi.

Piyasanın bundan sonra takip edeceği noktanın, aramaların diğer grup şirketlerine derinleştirilip derinleştirilmeyeceği olacağını belirten Çekçen, "Aramalar diğer şirketlere etki etmezse, bu gelişme zaten fiyatlandığı için hissedeki düşüş sınırlı kalacaktır. Önemli olan günlük kapanış fiyatı olacak" dedi

Çekçek, "Hissede şu anda yukarı gitme çabası görüyoruz. Gün sonunda kayıplar yüzde 1-1.5 seviyesine doğru iyileşirse, piyasa artık bunu satın almış demektir" değerlendirmesinde bulundu.