Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün açıkladığı verilere göre Aralık ayında İstanbul'u ziyaret eden yabancı ziyaretçi sayısı yüzde 18, yılın tamamında ise yüzde 25,9 düşüş gösterdi. 2000 yılından bu yana yabancı ziyaretçi sayısı ikinci kez düşerken aynı veri setindeki en sert düşüş kaydedilmiş oldu.

İstanbul Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, geçen yılın Aralık ayında 821 bin 809 kişi İstanbul'u ziyaret ederken, bu yıl rakam 674 bin 30'a indi. Yılın tamamında ise ziyaretçi sayısı yüzde 25,9 düşüşle 9 milyon 203 bin 987 oldu.

Açıklamada şu bilgilere yer verildi:

EN BÜYÜK DÜŞÜŞ HAZİRAN'DA YAŞANDI

"Atatürk ve Sabiha Gökçen Havalimanları ile Haydarpaşa, Pendik, Zeytinburnu ve Karaköy limanlarından alınan verilere göre 2016 yılında İstanbul’a gelen yabancı sayısını geçen yıl ile karşılaştırdığımızda yüzde 26 azalmış olduğu görülmektedir. Aralık ayı gelen yabancı sayısı 2015 aralık ayına göre yüzde 18 daha azdır. 2016 yılı içinde önceki yıla göre artış yaşanan ay yüzde 0,1 ile Ocak ayı olmuştur. Diğer tüm aylar için önce yıla kıyasla düşüş gerçekleşmiştir. En çok düşüş yaşanan ay ise yüzde 35,2(-) ile Haziran ayıdır.

2000'DEN BU YANA İKİNCİ YILLIK DÜŞÜŞ

Haziran sonunda yüzde 21,8 (-) olan kümülatif değişim oranı yılın ikinci yarısında düşüşün devamıyla yıl sonunda yüzde 25,9 (-) olarak gerçekleşmiştir. Yılın ilk altı ayında 4 milyon 441 bin 458 yabancı ziyaretçi, ikinci altı ayında 4 milyon 762 bin 529 yabancı ziyaretçi gelmiştir. 2000 yılından beri ikinci kez gelen yabancı sayısında bir önceki yıla göre düşüş yaşanmıştır. 2016 yılında 9 milyon 203 bin 987 yabancı ziyaretçi gelmiş olup, Karaköy limanından günübirlik ziyaretçi olarak 24 bin 051 kişi gelmiştir. Havayolu ile gelen yabancıların yüzde 21’i Sabiha Gökçen Havalimanını kullanmışlardır."