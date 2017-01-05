Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TOKİ’den yapılan açıklamaya göre, Yüreğir Kışla Mahallesi Kentsel Yenileme Projesi’nde inşa ettirilmekte olan 78,70 m2 brüt kullanım alanına sahip 2+1 nitelikli YF tipi 78 adet, 155,40 m2 brüt kullanım alanına sahip 3+1 nitelikli YA tipi 197 adet, 172,06 m2 brüt kullanım alanına sahip 3+1 nitelikli YB (YB1 ve YB2) tipi 47 ve 120,00 m2 brüt kullanım alanına sahip 3+1 nitelikli YC tipi 90 adet olmak üzere 4 tipte toplam 412 adet konut 23 Ocak-7 Şubat 2017 tarihleri arasında kuralı satış yöntemiyle satışa sunulacak. Satışa sunulan konutların fiyatı 141 bin ile 334 bin lira arasında değişiyor.



Başvurular ve başvuru şartları şu şekilde oluştu:

Kura yöntemiyle satışı gerçekleştirilecek konutlar için başvurular, T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’nin tüm şubeleri tarafından 23 Ocak - 7 Şubat 2017 tarihleri arasında kabul edilecek.

Proje kapsamında satışa sunulmakta olan konut adedinden fazla başvuru olduğu takdirde, başvuruların tamamlanmasından sonra, başvuruda bulunanların, noter huzurunda “Konut Alma Hakkı ve Konut Belirleme Kurası” 15 Şubat 2017 tarihinde çekilecek.



Bu arada, Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan, Kışla Mahallesi’nde gerçekleşen projenin Adana’da bir ilk olduğunu belirterek, Yüreğir’de kentsel dönüşüm çalışmalarının devam ettiğini söyledi.