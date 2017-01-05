Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dolarda artış devam ederken, yerliler de döviz almaya devam ediyor.

Merkez Bankası tarafından açıklanan verilere göre, yurtiçinde yerleşiklerin kıymetli maden depo hesapları dahil yabancı para cinsinden mevduat ve fonları 30 Aralık ile biten haftada 927 milyon dolar artışla 145,55 milyar dolar oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2 Aralık'ta öğlen saatlerinde vatandaşlara döviz bozdurarak TL'ye dönme konusunda ilk çağrısını yapmış, hızlı bir yükseliş eğiliminde olan dolar/TL ise aynı gün 3,60 ile tarihi zirvesini görmüştü. Çağrının ardından 9 Aralık ile biten haftada yerlilerin döviz mevduatları 451 milyon dolar yani yüzde 0,3 azalışla 144,3 milyar dolar olmuştu.

16 Aralık haftasından bu yana ise 3 haftadır üst ğste döviz mevduatları artıyor.

TCMB verilerine göre, bireylerin 30 Aralık ile biten haftada yabancı para cinsinden mevduat ve fonları 678,2 milyon dolar artışla 89,42 milyar dolara yükselirken, kurumların ise 248,8 milyon dolar artışla 56,12 milyar dolara yükseldi.

Öte yandan 23 Aralık ile biten haftada yurtiçinde yerleşiklerin yabancı para cinsinden mevduat ve fonları 271,8 milyon dolar artışla 144,62 milyar dolar olmuştu.