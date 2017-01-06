Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Önder ÇELİK

Türkiye’nin ilk büyük ve planlı kentsel dönüşüm projesinin sürdüğü Fikirtepe’de inşaat çalışmaları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının sorunlu adalara müdahalesi sonrası hızlandı. Teknik Yapı, kamunun müdahalesinin yanında özel sektör olarak sorunlu adalardaki projeleri bitirmeye aday olduğu açıkladı. Emlak editörlerine konuşan Teknik Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, bölgede şu anda 5 adada çalıştıklarını ve bu adalar bittiğinde 4 bine yakın konut üreteceklerini ifade etti. 57 ada bulunan Fikirtepe’de 35 adada dönüşümün sürdüğünü, 15 civarında adada ise sorun yaşandığını kaydeden Durbakayım, bölgede bakanlığın ‘direksiyonu’ eline almak istediğini anlattı. Durbakayım, “Fikirtepe biraz yamalı bohça gibi başladı ama sonu iyi oluyor” dedi.

YIL BİTMEDEN BAŞLAR

Kiptaş ve İller Bankası vasıtasıyla Bakanlığın Fikirtepe’de iflas eden firmaların adalarındaki dönüşüme müdahalesini değerlendiren Nazmi Durbakayım, Teknik Yapı’nın aralarında anlaşıp gelenlerin projelerini bitirebileceğini söyledi. Hedeflerinin Fikirtepe’de ne kadar atıl kalmış parsel varsa onları yılın sonuna kalmadan başlamasını sağlamak olduğunu ifade eden Durbakayım “Fikirtepe’de kalan ne kadar yer varsa Teknik Yapı yapmaya hazır. Sorun yok. Biz diyoruz ki Fikirtepe’de eğer kamuyu tercih ediyorlarsa tercih edebilirler. Ama biz özel sektör olarak da bunu rahatlıkla yapabiliriz” diye konuştu.

2,5 YIL KAYBETTİRDİLER

Teknik Yapı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Umut Durbakayım da, Fikirtepe’de 2-2,5 senenin kaybedildiğini, bunun sebebinin de kendi hacmini düşünmeden Fikirtepe’ye giren firmalar olduğunu söyledi. Durbakayım “Bir nevi ‘çantacı’ diye tabir ettiğimiz birçok firma, birçok adaya girdi. 3 kişiyle, 5 kişiyle belirli sözleşmeler yaptılar. Bu adalar benim dediler. Diğer prensipli firmalar buraya girmedi sonuçta uzamasının sebebi de bu oldu. Şimdi ayıklanma yapılıyor orada” değerlendirmesini yaptı. Toplam 18 milyar dolar yatırım değerine sahip Fikirtepe’de 35 bin konut ve 2 bin 500 ticari alan için inşaat çalışması yürütülüyor. Projeler tamamlandığında, bölgede 160 bin kişinin yaşaması hedefleniyor.

2017’de 1,5 milyon konut satılır

Nazmi Durbakayım, 2016’nın kâr yılı değil ‘ar’ yılı olduğunu söyledi. Son birkaç yılın ‘ar’ yılı olduğunu ifade eden Durbakayım, inşaat şirketleri için hedefin, ne kadar kâr edeceği değil, projenin sağlıklı bitmesi olduğunu söyledi. Durbakayım, markayı korumak ve devam ettirmek için bu fedakârlıkların yapılması gerektiğini kaydetti. Nazmi Durbakayım, 2017’de yabancıya satışı artıracak vatandaşlık, oturum gibi hakların verilmesi ve konut sertifikasıyla 1,5 milyon konut satışının yakalanabileceğini söyledi.

12 proje yapacak

Teknik Yapı, bu yıl toplam büyüklüğü 4,5 milyar lira civarında 12 proje yapmayı planlıyor. Söz konusu projelerin 10’u için sözleşme imzalanırken, 2 tanesi imza aşamasında. Bu projelerin 1’i Maltepe, 2’si Kartal, 3’ü Kadıköy Bağdat Caddesi, 5’i Fikirtepe, 1’i Etiler’de yer alıyor.