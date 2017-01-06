Maliye Bakanı Naci Ağbal, indirimli  oranda mal ve hizmet tesliminde bulunan mükelleflere nakden iadelerin aynı yıl  içinde yapılacağını bildirdi. 

Ağbal, AA muhabirine, TBMM'de kabul edilen ve Katma Değer Vergisi  (KDV) Kanunu'nda değişiklik yapan düzenlemeyle indirimli oranda mal ve hizmet  tesliminde bulunan mükelleflerin KDV'sine ilişkin nakden iadelerini ertesi yılı  beklemeden alabilmeleri için Maliye Bakanlığına yetki verildiğini söyledi.

Söz konusu yetkinin önemine dikkati çeken Ağbal, "Maliye Bakanlığı  verilen bu yetki uyarınca, indirimli oranda mal ve hizmet tesliminde bulunan  mükelleflerin nakden iadelerini aynı yıl içinde yapabilecek. Böylelikle  mükellefler alışları sırasında ödedikleri ancak mahsup yoluyla alamadıkları katma  değer vergisini yıl içinde nakit olarak alabilecek." ifadelerini kullandı.

Ağbal, özellikle finansman ihtiyacı içinde olan işletmelerin bu yolla  hem finansman imkanı elde edeceklerini hem de finansman maliyetinden  kurtulacaklarını vurguladı.

Düzenleme ile KDV'nin işletme sermayesi üzerinde oluşturduğu yükün  hafifleyeceğine işaret eden Ağbal, şunları kaydetti:

"Mevcut mevzuata göre mükelleflerimiz, indirimli orana tabi mal ve  hizmet teslimleri nedeniyle yüklendikleri KDV'lerini ilgili yılda sadece mahsuben  iade alabilmekte ancak nakden iade almak istediklerinde ertesi yılı beklemek  zorunda kalmaktadırlar. Hükümet olarak yaptığımız bu düzenlemeyle belirlenen  sektörler, mal ve hizmet grupları itibarıyla yılı içerisinde mahsuben iade  edilmeyen verginin, yine belirlenen dönemler, örneğin üç aylık, altı aylık  dönemler itibarıyla nakden iade edilebilmesine imkan sağladık. Bu şekilde  şirketlerimize, mükelleflerimize olan KDV borcumuzu erken aşamada ödeme imkanı getirdik.

Özellikle bugünlerde finansman ihtiyacı hisseden işletmelerimize  önemli bir imkan sağlamış olacağız. Bildiğiniz gibi bazı mal ve hizmet  teslimlerinde perakende veya toptan aşamada katma değer vergisi yüzde 1 veya  yüzde 8 olduğu halde bu malları satan veya üreten işletmelerimiz alışlarında  yüzde 18 katma değer vergisi ödüyorlar. Bu durumda işletmelerimiz devletten  alacaklı hale geliyor. Mevcut durumda bu borcumuzu bir sonraki yıl içinde nakit  olarak ödüyoruz. İşte burada yaptığımız  düzenlemeyle bu borcumuzu yıl içinde  ödeme imkanı getirdik. Maliye Bakanlığı olarak bütçe imkanlarını da dikkate  alarak yetkimizi kullanmak suretiyle özellikle ekonomide canlanmaya destek olacak  lokomotif ve stratejik sektörlerde geçici düzenlemeler yapacağız. Bu düzenleme  özel sektör işletmelerimiz için önemli bir imkan olacak."

'OCAK AYINDA 2 ÖNEMLİ ÖDEME VAR'

Maliye Bakanı Ağbal, ayrıca bu ay içinde bütün vatandaşları  ilgilendiren iki önemli ödeme olduğunu anımsatarak, "Biliyorsunuz 6736 sayılı  Alacakların Yapılandırılması Kanunu ile çok önemli imkanlar getirdik.   Vatandaşlarımız kanuna büyük ilgi gösterdi. Vergi alacaklarının yeniden  yapılandırması kapsamında bugüne kadar 8,5 milyon başvuru aldık, 83,8 milyar lira  alacağı yapılandırdık, yaklaşık 14 milyar lira tahsilat yaptık.  Bu ay  yapılandırma yasası kapsamında ikinci taksitlerin ödenmesi gerekiyor. Kanunun  getirdiği imkanlardan yararlanabilmek için ilk iki taksidin süresinde ödenmesi  şartı var. İlk taksitlerini ödeyen vatandaşlarımız, bu ay ikinci taksitlerini  ödemeyi unutmasınlar. Lütfen ödemeleri son güne bırakmadan ödesinler." diye  konuştu.

Motorlu Taşıtlar Vergisinin (MTV) ilk taksidinin de bu ay ödenmesi  gerektiğine dikkati çeken Ağbal, "Motorlu taşıtlarımızın 2017 vergilerine ait ilk  taksitleri ödemeyi unutmayalım." dedi.