Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Otomotiv Distribütörleri Derneği'nden (ODD) yapılan açıklamaya göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı 2016'da bir önceki yıla kıyasla yüzde 1,62 büyüyerek 983 bin 720 seviyesine yükseldi. 2015 yılında 968 bin 17 aracın satıldığı toplam pazarda 2016'da yeni bir rekor kırıldı.

Geçen yıl 2015'e göre otomobil satışları yüzde 4,32 artarak 756 bin 938'e çıkarken, hafif ticari araç satışları yüzde 6,45 azalarak 226 bin 782'ye geriledi.2016 yılı aralık ayında ise otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı yüzde 9,13 daralarak 141 bin 912 oldu. 2015 yılının aynı ayında toplam pazarda 156 bin 173 araç satılmıştı.Aralık ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,51 azalarak 108 bin 44 seviyesinde gerçekleşti. Hafif ticari araç pazarı ise aralık ayında 2015'in aynı ayına kıyasla yüzde 19,04 küçülmeyle 33 bin 868 seviyesine düştü.

44 elektrikli, bin 10 hibrit otomobil satıldı



2016 yılı aralık ayı sonu itibarıyla motor hacmi 1600cc altındaki otomobil satışlarında yüzde 4,92 artış olurken, 1600-2000cc aralığındaki otomobillerde yüzde 2,53, 2000cc üstü otomobillerde yüzde 35,73 azalış izlendi. Geçen yıl 44 elektrikli ve bin 10 hibrit otomobil satışı yapıldı.

Geçen yıl otomobil pazarında ortalama emisyon değerlerine göre en yüksek paya yüzde 44,57 oranıyla 100-120 gr/km arasındaki otomobiller 337 bin 375 adetle sahip oldu.Aralık ayı sonunda dizel otomobil satışlarının payı yüzde 61,51'e gerilerken, otomatik şanzımanlı otomobillerin payı yüzde 57,27'ye yükseldi.