Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Kredi Garanti Fonu (KGF) ve Türk Eximbank arasında imzalanan protokolle ihracatçı KOBİ'lere Hazine kefaletiyle kullandırılacak Eximbank kredilerinin yüzde 100'ünün KGF teminatı kapsamına alınmaya başlanacağını belirterek, "Kredi Garanti Fonu, Türk Eximbank'tan gelen bir ihracatçı KOBİ'nin yaklaşık 8 milyon liralık kredisi için kefalet imkanı sağlayabilecek." dedi. Zeybekci, AA muhabirine, ihracatçı KOBİ'lere kefalet sağlanmasına ilişkin protokolü değerlendirdi.

İhracatçıların ihtiyaçlarından özellikle finansman konusunu çözüme kavuşturacaklarını vadettiklerini anlatan Zeybekci, kapasitesinden daha fazla sipariş alıp müşterisine satış yapmak isteyen ihracatçılar için devreye girerek teminat ihtiyaçlarını yüzde 100 gidererek onların Eximbank kredilerinden yararlanmasını sağladıklarını ifade etti.

Türk Eximbank ile KGF arasında 10 yıldır iyi bir işbirliği yürütüldüğünü ve bugüne kadar 450 milyon liralık kefalet sağlandığını dile getiren Zeybekci, bu tutarın artırılmasını istediklerini vurguladı. Zeybekci, hükümetin ihracatın geliştirilmesi amacıyla aldığı tedbirlerden biri olan KGF tarafından sunulan Hazine destekli kefalet sisteminin kapsamının genişletildiğini de söyledi. Zeybekci, şunları kaydetti:

"Yeni uygulamada KOBİ dışındaki ihracatçılarımız da KGF kefaletinden faydalanabilecek. Böylelikle ihracatçılarımızın finansmana ulaşma konusunda yaşadıkları en büyük sorunlardan biri olan teminat bulma sıkıntısı önemli ölçüde azaltılacak. KGF kendi öz kaynakları kapsamında verdiği kefaletlerde Türk Eximbank kredilerine yüzde 100 teminat sağlamaktaydı. İmzalanan protokolle de ihracatçı KOBİ'lere Hazine kefaletiyle kullandırılacak Eximbank kredilerinin de yüzde 100'ü Kredi Garanti Fonu teminatı kapsamına alınmaya başlanacak. Hazine destekli kefaletlerde ticari bankalar için yüzde 85 olarak belirlenen bu oran, sadece Türk Eximbank için yüzde 100 olarak tanımlandı. Sonuç olarak bu protokolün imzalanmasıyla ülkemiz ihracatının temel dinamiği konumundaki KOBİ'lerimiz Türk Eximbank'ın uygun maliyetli finansman imkanlarına çok daha kolay şekilde ulaşabilecektir."