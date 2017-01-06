Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2017 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) ilk taksit ödemesi 1 Ocak 2017 tarihinde başladı. Vergi ödemek için son tarih 31 Ocak. Peki kim ne kadar vergi ödeyecek? Ödeme nasıl yapılacak?

OTOMOBİLLER

1300 CC ve altındaki araçlar

1-3 yaş: Ocakta ödeyeceği vergi 323 TL

4-6 yaş: Ocakta ödeyeceği vergi 225 TL

1301-1600 CC arasındaki araçlar

1-3 yaş: Ocakta ödeyeceği vergi 517,5 TL

4-6 yaş: Ocakta ödeyeceği vergi 388 TL

1601 cc ve 1800 CC arasındaki araçlar

1-3 yaş: Ocak'ta ödeyeceği vergi: 913, 5 TL

4-6 yaş: Ocak'ta ödeyeceği vergi: 714 TL

2001-2500 CC arasındaki araçlar

1-3 yaş: Ocak'ta ödeyeceği vergi: 2 bin 158 TL

4-6 yaş: Ocak'ta ödeyeceği vergi: Bin 567 TL

MOTOSİKLETLER



100-250 CC arasındaki araçlar

1-3 yaş: Ocak'ta ödeyeceği vergi: 61 TL

4-6 yaş: Ocak'ta ödeyeceği vergi: 46 TL

251-650 CC arasındaki araçlar

1-3 yaş: Ocak'ta ödeyeceği vergi 126 TL

4-6 yaş Ocak'ta ödeyeceği vergi 95,5 TL

651-1200 CC arasındaki araçlar

1-3 yaş: Ocak'ta ödeyeceği vergi 323 TL

4-6 yaş: Ocak'ta ödeyeceği vergi 192,5 T

OTOBÜS (Oturma yeri)



25 kişiye kadar 1-6 yaş: Ocak'ta ödeyeceği vergi: 979 TL

7-15 yaş: 585 TL

46 kişi ve yukarısı: 1-6 yaş: Ocak'ta ödeyeceği vergi 1.567 TL

7-15 yaş: 1.306 TL

MTV ÖDEMESİ NASIL YAPILIR?



MTV ödemesi için birçok yol bulunuyor.

1- MTV yönünden mükellefiyet kaydının bulunduğu veya MTV’yi tahsile yetkili diğer Vergi Dairesi müdürlüklerine başvurarak vergi ödenebilir.

2- Anlaşmalı bankaların internet bankacılığını kullanarak veya banka şubelerine başvurarak ödeme yapılabilir.

3- gib.gov.tr'de yer alan “Borç Sorgulama ve Ödeme” bölümüne 02:00 - 22:00 saatleri arasında giriş yaparak kredi kartı ve banka kartı ile ödeme yapılabiliyor.

4- GİB Mobil uygulamasını (IOS ve Android) kullanarak da ödeme mümkün.