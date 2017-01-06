Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi



Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

3. havalimanı çalışmaları hakkında bilgi veren Arslan, "1,5-2 ayda bir ziyaret ediyorum. Bugün yüzde 40'lar mertebesinde inşaatın gerçekleşmesi. Yaklaşık 22 bin 500 arkadaşla birlikte üç vardiya çalışılıyor. Yazın bu sayı 30 bine çıkacak. Hedef 2018 ilk çeyrekte birinci fazı açmak. Umduğumuz gibi hızlı ilerliyor. Bulunduğu coğrafya zor" dedi.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ikinci pistin inşaatının sürdüğünü belirten Bakan Arslan, "Yeni İstanbul Havalimanı'nın uçuş koridoru Atatürk Havalimanı ile aynı. Yolcu hizmetleri anlamında açılış sonrası geçiş süreci bittikten sonra hizmet tamamen yeni havalimanından verilecek. Yangın, sağlık gibi uçaklar hariç tamamen İstanbul'a hizmet edecek yeni bir alan olacak. Net olan bir şey var ki, Atatürk Havalimanı ile yeni havalimanı birbirine alternatif değil. Atatürk Havalimanı, kademeli olarak kapatılacak" diye konuştu.

"KANAL İSTANBUL'DA FİNANS MODELİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Arslan, Kanal İtanbul projesiyle ilgili olarak şunları söyledi: "Bİrçok alternatif çalışıldı, belli bir aşamaya gelindi. Bu projenin finans modelini kurgulamaya çalışıyoruz. Hedefimiz yöntemin adını koyup, inşaatını başlatacak süreçleri başlatmak. Modern bir şehir kurmayı planlıyoruz. Birçok bakanlık birlikte çalışıyoruz."

"OSMANGAZİ'DEKİ İNDİRİMLE GEÇİŞLER YÜZDE 30 ARTTI"

Köprü ve otoyollara yapılan fiyat artışlarıyla ilgili olarak Bakan Arslan şöyle konuştu: "1 Ocak'ta fiyatlar Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün fiyatı güncellendi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde biz bazı yıllarda enflasyon oranında zam yaptık, bazı yıllarda masraflar yaptık. Bunlar fiyatlara giydirilemedi. Her iki köprüde de ciddi yenilemelere gittik. Yasal mevzuat da fiyatın yansıtılmasını öngörüyor. 4,75 olan ücret 7 lira oldu. Osmangazi Köprüsü de diğer otoyollar gibi olmakla birlikte İzmir'e kadar bu projeyi devam ettirmemiz gerekiyor. Bunu bütün olarak değerlendirmemiz gerekiyor. İnsanlar Osmangazi Köprüsü'ne geldiklerinde para mı vereyim, körfezi mi dolaşayım algısı var. Köprü çok daha elverişli ve uygun, fiyatı da onun için düşürdük. Geçişler çok daha artsın diye fiyatı düşürdük. Fiyat ayarlaması sonrası yüzde 30'luk bir artış var köprüdeki trafikte. "

"AVRASYA TÜNELİ'NDE GÜNLÜK GEÇİŞLER 26 BİNE GELDİ"

Ulaştırma Bakanı, Avrasya Tüneli'ndeki geçişlerle ilgili "Açılış sonrası ilk günler 20 binlerin üzerinde rakam geçti. Daha sonra düşüş oldu ama bugün 26 binlere geldi. İnsanlar Avrasya'yı kullandıkça bağlantı yollarını öğrendikçe trafiği artacak" şeklinde konuştu.

Yerli arama motoruyla ilgili çalışma yaptıklarını hatırlatan Arslan, "Bunu geliştirmek istiyoruz. Bizim değerlerimize uygun bir altyapıyla oluşturmayla ilgili çalışma sürüyor. Yerli e-posta sistemi kurarak verilerin ülkede kalması çok önemli. Kamu entegre veri merkeziyle ilgili etüt çalışması başlattık" dedi.