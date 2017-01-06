Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Banka Kredileri Eğilim Anketi (Ekim-Aralık) sonuçlarını açıkladı. TCMB'nin değerlendirmesinde bankaların tüm bireysel kredi türlerinde sıkılaştırmayı sürdürdüğünün görüldüğü belirtildi.

Eğilim anketinin ayrıntıları şu şekilde:

"Bankaların 2016 yılının dördüncü çeyreğine ilişkin değerlendirmeleri ile 2017 yılının birinci çeyreğine ilişkin beklentilerini içeren Banka Kredileri Eğilim Anketi’nin Ekim–Aralık 2016 dönemi sonuçları incelendiğinde Bankaların tüm bireysel kredi türlerinde sıkılaştırmayı sürdürdüğü görülmektedir. 2017 yılının

birinci çeyreği için beklentiler, işletmelere kullandırılan kredilerde standartların sıkılaşmaya devam edeceği, konut kredilerinde standartların gevşetileceği, taşıt kredilerinde ve diğer bireysel kredilerde ise standartların temelde aynı bırakılacağı yönündedir. Kredi talebi açısından bakıldığında, işletmelerin geçen dönemde artış kaydeden kredi talepleri bu çeyrekte azalış kaydetmiştir. Öte yandan bireysel kredi türlerinden konut kredi talebi ve diğer bireysel kredi talebinde artış yaşanırken, taşıt kredi talebinde azalış gerçekleşmiştir.

Bankaların fon sağlama imkânlarının gelişimi incelendiğinde, yılın dördüncü çeyreğinde hem yurt içi fonlama koşulları hem de yurt dışı fonlama koşulları sıkılaşmıştır. 2017 yılı birinci çeyreği için bankaların beklentileri, yurt içi ve yurt dışı fonlama koşullarında sıkılaşmanın azalarak süreceği yönündedir."