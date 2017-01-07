Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, İstanbul Yeni Havalimanı’na (İYH) ilişkin çalışmaları yerinde incelemek üzere proje sahasına ziyaret gerçekleştirdi. Havalimanının yüzde 40’ının tamamlandığını belirten Bakan Arslan, "İYH, Türkiye’nin önümüzdeki 50 yıllık büyüme hikâyesinin itici güçlerinden biri, hatta en önemli sembolü olma potansiyelini taşıyor. Bilimsel raporlar da bunu destekliyor. Havalimanımız 2025 yılına gelindiğinde 225 bin istihdam oluşturacak. Ulusal ekonomimize katkısı, milli gelirimizin yüzde 4,9’u seviyesine (73 milyar TL) kadar çıkacak. Bu oran, milli gelire katkılarıyla en çok öne çıkan Schipol ve Charles de Gaulle Havalimanlarını açık ara geride bırakmaktadır" dedi. Bağımsız danışmanlık kuruluşları "İstanbul Ekonomi" ile "Ekonomi ve Dış Politika Araştırma Merkezi" tarafından hazırlanan rapora göre; İYH'nin etkisiyle artacak ilave hane halkı gelirinin 4,4 milyar dolara çıkacağı tahmin ediliyor.

OSMAN GAZİ VE AVRASYA

Atatürk Havalimanı’nın kademeli olarak kapatılacağını da belirten Bakan Arslan, “Kanal İstanbul’da finans modeli için çalışıyoruz. İndirimin ardından Osman Gazi Köprüsü’ndeki geçişler yüzde 30 arttı. Avrasya Tüneli'nde de günlük geçişler 26 binlere geldi" şeklinde konuştu.

Turizm geliri de 7 milyar $ artacak

İstanbul, yeni havalimanı ile birlikte 2025 yılına kadar Türkiye’de başlayan veya sonlanan hava yolu trafiğinin her yıl ortalama yüzde 5,2 oranında büyüyebileceği değerlendiriliyor. Bu şartlarda 2025 yılı için yeni havalimanının yolcu trafik beklentisi, 120 milyon... Bunun yüzde 69’unun dış hatlarda seyahat etmesi tahmin ediliyor. Önümüzdeki yıl ilk fazı tamamlandığında ise 90 milyon yolcu kapasitesi ile başlanacak. Turizm sektöründe yapılan kişi başı harcamanın 700 dolardan yüksek olduğu düşünüldüğünde; 90 milyon yolcunun sadece yüzde 10’unun turist niteliğinde ziyareti söz konusu olsa bile, bunun ülke ekonomisine katkısının 7 milyar dolar olması bekleniyor.