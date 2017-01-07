Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gıda spekülatörleri şimdi de temel gıda maddelerinden ekmeğe göz dikti. Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, son 2 aydır ekmeğin temel girdisi un fiyatlarında, bugüne kadar görülmemiş bir artışın söz konusu olduğunu söyledi. Bundan 2 ay önce 62 liraya alınan unun, 79-85 liraya yükseldiğine dikkati çeken Balcı “Un fiyatlarındaki yüzde 25-30'luk artışı, kesinlikle spekülatif bir artış olarak değerlendiriyoruz. 2015 yılının aralık ayına baktığımızda, aynı olayla karşı karşı kaldığımızı görüyoruz. 2016 yılının kasım ve aralık ayında ülkemizin içinde bulunduğu hassas dönemde, yüzde 25-30 civarında zam gerçekleşmiş olmasını kabul etmek kesinlikle mümkün değil. Buğday sıkıntısı olmamasına rağmen yıllık enflasyonla paralel bir artış olsa, biz bugün un fiyatlarını konuşmuyor olurduk. Buğdayın elimizde bol olduğu bu süreçte Bakanlığımızın 1 yıl önce yaptığı müdahale gibi aynı şekilde piyasaya müdahale etmesini, TMO'nun görevini yerine getirmesini fırıncı esnafı olarak sabırsızlıkla bekliyoruz” diye konuştu. Müdahale edilmemesi hâlinde bunun ekmeğe yansımasının yüzde 15-20 olacağını belirten Balcı "Un fiyatları böyle devam ederse Ankara'da 250 gram ekmeğin fiyatı 1,25 liradan aşağı olmaz” dedi.